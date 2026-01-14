15 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SANEAMENTO

Moradores do Bom Retiro cobram tratamento de esgoto em São José

Por Da redação | São José dos Camps
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
OVALE
Entupimento causou ruptura dos canos
Entupimento causou ruptura dos canos

Famílias residentes em um núcleo de ocupação no bairro Bom Retiro, na zona leste de São José dos Campos, enfrentam problemas de saneamento básico devido à ausência de rede de esgoto.

Segundo os moradores, a região conta apenas com uma tubulação improvisada com canos comuns de PVC e por isso o local apresenta constantes entupimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Rede de esgoto

A comunidade afirma que a situação persiste há décadas. "Tem gente aqui que luta por saneamento há mais de 21 anos", relatou uma moradora a OVALE.

Um entupimento recente provocou rompimento dos canos e resultou no vazamento do esgoto. A situação levou os moradores a acionar a Sabesp.

Segundo o relato, a empresa visitou o local no sábado (10), mas nenhum serviço foi realizado. Já na segunda-feira (12), uma desentupidora terceirizada compareceu ao bairro, mas também se recusou a executar o trabalho, pois o encanamento é comum e não faz parte da infraestrutura oficial da companhia, o que impediria a atuação técnica da empresa.

Responsabilidades

A população afirma que é vítima de um "empurra-empurra" institucional. Os moradores argumentam que a Sabesp, que já fornece água encanada no local, deveria ser igualmente responsável pelo tratamento do esgoto.

"É um 'empurra-empurra': a Sabesp manda a terceirizada sabendo que não tem rede, e nós ficamos sem solução", desabafou a munícipe.

Por outro lado, a Sabesp esclareceu, por meio de nota, que a área citada não possui rede de esgoto sob sua responsabilidade, o que inviabiliza qualquer intervenção ou manutenção técnica por parte de suas equipes no endereço informado.

Vistoria da Prefeitura

Por sua vez, a prefeitura, em atendimento ao chamado aberto oficialmente pelos moradores, informou que realizaria uma visita técnica ao bairro e emitiria um parecer posteriormente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários