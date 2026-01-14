Famílias residentes em um núcleo de ocupação no bairro Bom Retiro, na zona leste de São José dos Campos, enfrentam problemas de saneamento básico devido à ausência de rede de esgoto.
Segundo os moradores, a região conta apenas com uma tubulação improvisada com canos comuns de PVC e por isso o local apresenta constantes entupimentos.
Rede de esgoto
A comunidade afirma que a situação persiste há décadas. "Tem gente aqui que luta por saneamento há mais de 21 anos", relatou uma moradora a OVALE.
Um entupimento recente provocou rompimento dos canos e resultou no vazamento do esgoto. A situação levou os moradores a acionar a Sabesp.
Segundo o relato, a empresa visitou o local no sábado (10), mas nenhum serviço foi realizado. Já na segunda-feira (12), uma desentupidora terceirizada compareceu ao bairro, mas também se recusou a executar o trabalho, pois o encanamento é comum e não faz parte da infraestrutura oficial da companhia, o que impediria a atuação técnica da empresa.
Responsabilidades
A população afirma que é vítima de um "empurra-empurra" institucional. Os moradores argumentam que a Sabesp, que já fornece água encanada no local, deveria ser igualmente responsável pelo tratamento do esgoto.
"É um 'empurra-empurra': a Sabesp manda a terceirizada sabendo que não tem rede, e nós ficamos sem solução", desabafou a munícipe.
Por outro lado, a Sabesp esclareceu, por meio de nota, que a área citada não possui rede de esgoto sob sua responsabilidade, o que inviabiliza qualquer intervenção ou manutenção técnica por parte de suas equipes no endereço informado.
Vistoria da Prefeitura
Por sua vez, a prefeitura, em atendimento ao chamado aberto oficialmente pelos moradores, informou que realizaria uma visita técnica ao bairro e emitiria um parecer posteriormente.