Famílias residentes em um núcleo de ocupação no bairro Bom Retiro, na zona leste de São José dos Campos, enfrentam problemas de saneamento básico devido à ausência de rede de esgoto.

Segundo os moradores, a região conta apenas com uma tubulação improvisada com canos comuns de PVC e por isso o local apresenta constantes entupimentos.

Rede de esgoto