Uma jovem de 21 anos foi assassinada a tiros dentro da própria casa na madrugada de domingo (11). A vítima foi encontrada sem vida no quarto do imóvel, com múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

O crime aconteceu por volta das 4h55, em uma residência localizada na Rua Cinco, no distrito de Casa Branca, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Quando a Polícia Militar chegou ao local, a equipe do Samu já havia confirmado a morte de Kenia da Silva Nunes.