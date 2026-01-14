Uma jovem de 21 anos foi assassinada a tiros dentro da própria casa na madrugada de domingo (11). A vítima foi encontrada sem vida no quarto do imóvel, com múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.
O crime aconteceu por volta das 4h55, em uma residência localizada na Rua Cinco, no distrito de Casa Branca, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Quando a Polícia Militar chegou ao local, a equipe do Samu já havia confirmado a morte de Kenia da Silva Nunes.
Segundo a PM, a casa apresentava sinais de invasão. A porta da frente estava arrombada e os cômodos revirados, com roupas e objetos espalhados pelo chão. No local, os policiais recolheram cápsulas de munição calibre 38 em diferentes pontos da residência, além de projéteis intactos.
O cachorro do casal também foi encontrado morto a tiros, próximo à entrada do imóvel. A perícia constatou que os disparos atingiram tanto a vítima quanto o animal.
O companheiro de Kenia, Jeferson Calebe dos Santos Ferreira, de 26 anos, relatou que o casal acordou durante a madrugada após ouvir o cachorro latir. Ao acessar as câmeras de segurança pelo celular, eles teriam visto uma pessoa mexendo na câmera externa da garagem.
Ainda conforme o relato, Jeferson sugeriu sair da casa pelos fundos, mas a jovem teria se recusado, acreditando que se tratava de uma ação policial. O homem afirmou que pulou uma janela e fugiu, momento em que ouviu vozes masculinas e, em seguida, disparos de arma de fogo.
Ele disse ter ido até a casa de uma tia, na mesma rua, para pedir ajuda e acionar o socorro. Ao retornar, encontrou a residência arrombada, o cachorro morto e a companheira caída no quarto. De acordo com o relato, celulares e uma câmera de segurança teriam sido levados pelos autores.
Vizinhos informaram à polícia que ouviram pessoas se identificando como policiais antes do arrombamento. Em seguida, escutaram tiros e barulhos de objetos sendo remexidos, mas não conseguiram ver os suspeitos.
A perícia da Polícia Civil contabilizou sete cápsulas deflagradas e nove projéteis no local. O corpo de Kenia foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Betim. Conforme o boletim de ocorrência, tanto a vítima quanto o companheiro tinham registros anteriores por tráfico de drogas.