Uma adolescente de 17 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta registrada no domingo (11). As vítimas estavam no automóvel, que teve a parte traseira destruída com o impacto.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente aconteceu por volta das 13h, na PR-323, em Umuarama, no Noroeste do Paraná, na região do viaduto do trevo de acesso a Mariluz, no entroncamento com a PR-468. Os veículos envolvidos foram um Chevrolet Astra Sedan, com placas de Curitiba, e uma carreta DAF pertencente a uma transportadora de Santa Catarina.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os três ocupantes do carro eram da cidade de Goioerê. A adolescente Victoria Hugo Faustino de Almeida Silva morreu no local. O motorista do Astra, de 38 anos, pai da vítima, ficou ferido, enquanto uma passageira de 68 anos, avó da jovem, teve ferimentos leves.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram atendimento no local. Uma ambulância da Prefeitura de Iporã, que passava pela rodovia, também auxiliou no socorro. Os feridos foram encaminhados para um hospital de Umuarama.
A Polícia Rodoviária Estadual informou que o acidente ocorreu em um trecho onde termina a pista duplicada da PR-323, no sentido Umuarama–Perobal. A apuração inicial indica que o carro cruzava a pista para acessar o sentido oposto quando foi atingido pela carreta.
Com a colisão, a parte traseira do Astra ficou completamente destruída, local onde a adolescente estava sentada. A carreta teve danos na parte dianteira e o motorista não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool.
O corpo da vítima foi recolhido pela Polícia Científica e encaminhado ao Instituto Médico-Legal.