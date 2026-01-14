Uma adolescente de 17 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta registrada no domingo (11). As vítimas estavam no automóvel, que teve a parte traseira destruída com o impacto.

O acidente aconteceu por volta das 13h, na PR-323, em Umuarama, no Noroeste do Paraná, na região do viaduto do trevo de acesso a Mariluz, no entroncamento com a PR-468. Os veículos envolvidos foram um Chevrolet Astra Sedan, com placas de Curitiba, e uma carreta DAF pertencente a uma transportadora de Santa Catarina.