Um menino de 6 anos morreu na noite de domingo (11) após não resistir aos ferimentos provocados por um atropelamento. A vítima, identificada como Gabriel Sanfelice, estava internada havia três dias em estado grave.
O acidente ocorreu no bairro José Ometto, em Araras, no interior de São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a criança corria pela calçada com outra criança, na Rua Tecelã, quando entrou repentinamente na via e foi atingida por um carro.
Após o impacto, o motorista deixou o local sem prestar socorro. Testemunhas tentaram ajudar a criança, que foi socorrida desacordada e levada para atendimento médico.
Gabriel foi internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz, mas não resistiu às lesões. A morte foi confirmada na noite de domingo.
Até a publicação desta matéria, a Secretaria da Segurança Pública não havia se manifestado sobre o caso. O espaço segue aberto para esclarecimentos.
O sepultamento da criança está previsto para as 16h desta segunda-feira (12), no cemitério municipal de Araras.
Em nota publicada nas redes sociais, a direção da escola onde Gabriel estudava lamentou a morte do aluno e destacou a convivência e a presença da criança na comunidade escolar.