Um menino de 6 anos morreu na noite de domingo (11) após não resistir aos ferimentos provocados por um atropelamento. A vítima, identificada como Gabriel Sanfelice, estava internada havia três dias em estado grave.

O acidente ocorreu no bairro José Ometto, em Araras, no interior de São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a criança corria pela calçada com outra criança, na Rua Tecelã, quando entrou repentinamente na via e foi atingida por um carro.