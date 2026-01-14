Uma idosa de 83 anos foi encontrada morta dentro da própria residência, e o caso passou a ser investigado após a constatação de que o óbito não havia sido comunicado às autoridades. O filho da vítima, que morava com ela, afirmou que sabia da morte havia cerca de 15 dias.
O corpo foi localizado no sábado (10), em uma casa na zona rural de Guaíra, no oeste do Paraná. Equipes do Samu e da Polícia Militar atenderam a ocorrência por volta das 14h.
A idosa foi encontrada caída no chão de um dos quartos, parcialmente sob a cama. Ao lado do corpo havia um andador, indicando que a vítima tinha dificuldades de locomoção. Segundo a polícia, o corpo estava em avançado estado de decomposição.
De acordo com o relato do filho à polícia, ele era responsável pelos cuidados da mãe e disse que a encontrou sem vida após retornar de uma ida ao supermercado. Ainda conforme o depoimento, a morte não foi comunicada por medo de ser acusado de maus-tratos.
A situação veio à tona após o irmão da idosa, que mora em Goiás, estranhar a falta de contato. Ele viajou até Guaíra para verificar o que havia ocorrido e encontrou o corpo da irmã dentro da residência.
Segundo o irmão, o filho da vítima tentou impedir a entrada dos familiares no imóvel e, após insistência, revelou que a mãe havia morrido dias antes. Uma amiga da idosa também relatou à polícia que esteve na casa cerca de 15 dias antes e foi informada de que a vítima estaria viajando.
O local foi isolado pela Polícia Militar, que acionou a Polícia Civil, a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal. O corpo foi encaminhado para exames periciais.
A Polícia Civil de Guaíra investiga o caso para apurar as circunstâncias da morte e a possível prática de omissão de socorro.