Uma empresária de 41 anos morreu após um acidente de trânsito envolvendo um carro de luxo conduzido por uma motorista embriagada. A vítima foi identificada como Aline Cristina Dalmolin. A condutora do veículo foi presa em flagrante, submetida ao teste do bafômetro e liberada após pagamento de fiança.

O acidente ocorreu na madrugada de segunda-feira (15), em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. Aline estava no banco do passageiro de um Porsche Macan que colidiu contra um poste de energia elétrica na rua Normando Tedesco, na região da Barra Sul.