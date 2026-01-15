Uma empresária de 41 anos morreu após um acidente de trânsito envolvendo um carro de luxo conduzido por uma motorista embriagada. A vítima foi identificada como Aline Cristina Dalmolin. A condutora do veículo foi presa em flagrante, submetida ao teste do bafômetro e liberada após pagamento de fiança.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente ocorreu na madrugada de segunda-feira (15), em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. Aline estava no banco do passageiro de um Porsche Macan que colidiu contra um poste de energia elétrica na rua Normando Tedesco, na região da Barra Sul.
Segundo a Polícia Militar, após a colisão, a motorista deixou o local e seguiu em direção ao rio Camboriú, onde foi encontrada em uma área de mangue. Ela apresentava sinais de embriaguez, como fala desconexa, dificuldade para se locomover e desorientação. O teste do bafômetro indicou 0,97 miligrama de álcool por litro de ar expelido.
Aline ficou presa às ferragens e foi retirada do veículo pelo Corpo de Bombeiros. Ela sofreu ferimentos graves, incluindo traumatismo craniano e amputação de um dos braços. Durante o atendimento, a empresária teve paradas cardiorrespiratórias, foi reanimada e levada ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, mas não resistiu.
A motorista foi levada à delegacia, autuada em flagrante e liberada poucas horas depois após pagar fiança de R$ 30 mil. Um auto de constatação apontou alterações da capacidade psicomotora.
Aline Dalmolin era empresária e administrava, junto com dois irmãos, um complexo esportivo e de lazer na cidade. O espaço é voltado para eventos e práticas esportivas. Após a confirmação da morte, o empreendimento divulgou nota comunicando o fechamento temporário das atividades.
Formada em Administração e Marketing, Aline também atuava com palestras e treinamentos na área de liderança. Ela deixa uma filha de cerca de 10 anos, que estava em viagem com o pai no momento do acidente.
Amigos e familiares utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e lamentar a morte da empresária.