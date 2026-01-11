A morte de Charles Robson Elias dos Santos, de 51 anos, comoveu familiares e amigos em São José dos Campos. Ele foi homenageado por uma movimentação de motociclistas no Cemitério do Jardim Morumbi, na tarde de sexta-feira (9), durante o seu sepultamento.

Morador do Campo dos Alemães, Charles trabalhava como ajudante de cozinha, era divorciado e deixa três filhos. Conhecido por amigos e familiares, ele tinha paixão por motos, o que motivou a homenagem realizada durante o enterro.