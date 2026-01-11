A morte de Charles Robson Elias dos Santos, de 51 anos, comoveu familiares e amigos em São José dos Campos. Ele foi homenageado por uma movimentação de motociclistas no Cemitério do Jardim Morumbi, na tarde de sexta-feira (9), durante o seu sepultamento.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Morador do Campo dos Alemães, Charles trabalhava como ajudante de cozinha, era divorciado e deixa três filhos. Conhecido por amigos e familiares, ele tinha paixão por motos, o que motivou a homenagem realizada durante o enterro.
Amigos e familiares aceleraram as motos e fizeram o chamado “randandã”, estalos de motor, giros e corte de giro, como forma de prestar a última homenagem. Segundo a família, houve autorização do cemitério para a realização da homenagem.
Ainda de acordo com os familiares, não havia outros sepultamentos ocorrendo no momento, por se tratar do último enterro do dia, e a ação não teria causado transtornos a terceiros. A família afirma que aquela foi a maneira encontrada para se despedir de Charles, respeitando o que ele gostava em vida.
Charles morreu após sofrer um infarto. Não há confirmação oficial sobre a existência de outras doenças ou complicações de saúde anteriores ao falecimento.
"Mesmo ausente meu pai continua presente em cada lembrança bonita que guardo no coração. Descansa em paz, cuida de mim aí de cima. Te amo pai", escreveu a filha de Charles nas redes sociais.