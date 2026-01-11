Um bebê de 1 ano e 5 meses morreu após ser encontrado dentro de uma piscina durante uma confraternização familiar, na noite de sábado (10), em Jacareí. A criança foi levada ao Hospital de Clínicas Sul, em São José dos Campos, mas não resistiu.

De acordo com o registro policial, os familiares relataram que estavam em uma festa quando, em determinado momento, não perceberam a ausência do bebê. Ao procurarem, encontraram a criança dentro da piscina. O caso foi registrado como morte suspeita e morte acidental, com solicitação de exame ao IML (Instituto Médico Legal).