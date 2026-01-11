Um bebê de 1 ano e 5 meses morreu após ser encontrado dentro de uma piscina durante uma confraternização familiar, na noite de sábado (10), em Jacareí. A criança foi levada ao Hospital de Clínicas Sul, em São José dos Campos, mas não resistiu.
De acordo com o registro policial, os familiares relataram que estavam em uma festa quando, em determinado momento, não perceberam a ausência do bebê. Ao procurarem, encontraram a criança dentro da piscina. O caso foi registrado como morte suspeita e morte acidental, com solicitação de exame ao IML (Instituto Médico Legal).
Segundo o boletim, a equipe foi acionada pelo hospital após a entrada da criança na ala de pediatria, com suspeita de afogado em piscina. O médico informou que foram realizadas manobras de reanimação, mas o bebê evoluiu a óbito. Ainda conforme o documento, a criança teria dado entrada em parada cardiorrespiratória, e o IML foi acionado para os procedimentos necessários.
O Conselho Tutelar também foi comunicado, mas não compareceu ao hospital, informando que adotaria providências administrativas e elaboraria relatório próprio.