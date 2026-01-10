Um adolescente de 14 anos e dois homens, de 60 e 46 anos, morreram afogados neste sábado (10) em praias do litoral de São Paulo. Os três foram resgatados por guarda-vidas, mas evoluíram para óbito em razão do alto grau de afogamento.
Às 12h deste sábado, equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) foram acionadas para atender ocorrência de afogamento no bairro Jardim Imperador, na cidade de Praia Grande.
Uma equipe de bombeiros guarda-vidas deslocou-se ao local. Uma aeronave que realizava sobrevoo preventivo na orla do município também foi acionada para auxiliar na localização da vítima.
No local, as equipes realizaram contato com testemunhas, que relataram o desaparecimento de um adolescente nas águas. Após cerca de 20 minutos de buscas, uma equipe de apoio localizou a vítima e realizou o resgate.
Na avaliação primária, foi constatado afogamento em grau 6 (alto grau de afogamento), sendo iniciadas imediatamente manobras de reanimação cardiopulmonar ainda na faixa de areia. Foram acionadas a Unidade de Suporte Avançado e a Unidade de Resgate, uma vez que a unidade aeromédica encontrava-se empenhada em outra ocorrência.
A vítima foi encaminhada à UPA Samambaia, onde o óbito foi confirmado pelo médico plantonista. Trata-se de um adolescente de 14 anos. Até o momento, não há informações sobre se a vítima era moradora da cidade ou turista.
Duas mortes
Por volta das 14h48, equipes de salvamento foram acionadas pelo Cobom Marítimo para atender ocorrência envolvendo duas vítimas em processo de afogamento na região de Aparecida, em Itanhaém.
De acordo com relatos de populares, um homem de 60 anos entrou em dificuldade no mar e iniciou processo de afogamento. Um segundo homem, de 46 anos, amigo da vítima, entrou na água na tentativa de prestar socorro, vindo ambos a se afogarem.
Os bombeiros guarda-vidas foram acionados imediatamente. Ao chegarem ao local, a primeira vítima já estava sendo retirada da água por um guarda-vidas, apresentando graus de afogamento.
O protocolo de atendimento foi iniciado de imediato para estabilização da vítima. Contudo, ela evoluiu para parada cardiorrespiratória, sendo realizadas manobras de reanimação cardiopulmonar. Após os procedimentos, o óbito foi constatado no local pela equipe médica.
Paralelamente, foram iniciadas buscas pela segunda vítima, que foi localizada por volta das 15h22, apresentando afogamento grau 6 (alto grau de afogamento). As manobras de reanimação cardiopulmonar tiveram início às 15h25, com atendimento integrado entre as equipes de resgate e a equipe médica.
A segunda vítima foi encaminhada em unidade de suporte avançado ao Hospital Regional de Itanhaém, acompanhada por equipe médica. Durante o transporte, o óbito foi constatado.