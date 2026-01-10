Um adolescente de 14 anos e dois homens, de 60 e 46 anos, morreram afogados neste sábado (10) em praias do litoral de São Paulo. Os três foram resgatados por guarda-vidas, mas evoluíram para óbito em razão do alto grau de afogamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Às 12h deste sábado, equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) foram acionadas para atender ocorrência de afogamento no bairro Jardim Imperador, na cidade de Praia Grande.