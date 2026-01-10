O Taubaté levou uma goleada de 5 a 0. Botafogo na noite deste sábado (10), no estádio Joaquinzão, em Taubaté. Na última rodada do grupo 22 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde foi sede, o Burrinho acabou eliminado ainda na primeira fase, quando precisava vencer para avançar. E termina com 3 pontos, em terceiro lugar, com uma vitória e duas derrotas.
No outro jogo, mais cedo, o Águia de Marabá venceu o Estrela de Março por 1 a 0 e também se classificou, em segundo, com 6 pontos.
Já o Botafogo, com 100% de aproveitamento, se classificou com folga e agora pega outro time da região, o São José, segundo colocado do grupo 21. Provavelmente, será no Joaquinzão.
Como foi o jogo
Em campo, o Taubaté começou desatento e viu o Botafogo abrir o placar logo aos 44 segundos. No lance,o atacante Arthur Izaque pegou até meio sem jeito e mandou no canto direito, alto: 1 a 0. Naquele momento, o time da região precisava virar para se classificar.
Em desvantagem, o Burrinho teve que ir para cima e chegou com perigo aos 5min, em bola alçada para a área. Mas, não conseguia também finalizar para buscar o empate.
Mas, o Taubaté tinha dificuldades em pressionar e, nos contra-ataques, o Botafogo também era perigoso.
E, aos 36min, o Taubaté cometeu pênalti, na entrada da área, quando Arthur chutou jogador do Botafogo. Na cobrança, saiu o segundo gol do Alvinegre, em chute forte de Caio Valle, no canto direito alto: 2 a 0.
Segundo tempo
Na etapa final, o Botafogo acabou com as esperanças do Burrinho logo aos 2min. Em cruzamento da direita, Kauan Toledo apareceu no meio dos zagueiros e, de letra, desviou para o gol: 3 a 0.
Esse gol desestabilizou o Taubaté, que sentiu e viu os cariocas dominarem amplamente as ações. Aos 10min, Caio Valle finalizou, o goleiro rebateu e, novamente Kauan Toledo, só empurrou para o fundo da rede: 4 a 0.
Quando o jogo estava mais tranquilo, o time carioca aproveitou para fazer o quinto gol. Após cruzamento da direita, em escanteio, Samuel Alves subiu de cabeça e mandou no canto: 5 a 0, e ele havia acabado de entrar.
Grupo 22
4 de janeiro 8h45 Taubaté 2x0 Estrela de Março-BA
4 de janeiro 11h Botafogo 1x0 Águia de Marabá-PA
7 de janeiro 19h15 Taubaté 1x2 Águia de Marabá-PA
7 de janeiro 21h30 Estrela de Março-BA 0x1 Botafogo
10 de janeiro 16h45 Águia de Marabá (PA) 1x0 Estrela de Março (BA)
10 de janeiro 19h Taubaté 0x5 Botafogo