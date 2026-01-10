10 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
JOAQUINZÃO

Taubaté é goleado em casa pelo Botafogo e está fora da Copinha

Por Marcos Eduardo Carvalho | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bruno Castilho / EC Taubaté
Lance do jogo entre Taubaté x Botafogo
Lance do jogo entre Taubaté x Botafogo

O Taubaté levou uma goleada de 5 a 0. Botafogo na noite deste sábado (10), no estádio Joaquinzão, em Taubaté. Na última rodada do grupo 22 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde foi sede, o Burrinho acabou eliminado ainda na primeira fase, quando precisava vencer para avançar. E termina com 3 pontos, em terceiro lugar, com uma vitória e duas derrotas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

 No outro jogo, mais cedo, o Águia de Marabá venceu o Estrela de Março por 1 a 0 e também se classificou, em segundo, com 6 pontos.

Já o Botafogo, com 100% de aproveitamento, se classificou com folga e agora pega outro time da região, o São José, segundo colocado do grupo 21. Provavelmente, será no Joaquinzão.

Como foi o jogo

Em campo, o Taubaté começou desatento e viu o Botafogo abrir o placar logo aos 44 segundos. No lance,o atacante Arthur Izaque pegou até meio sem jeito e mandou no canto direito, alto: 1 a 0. Naquele momento, o time da região precisava virar para se classificar.

Em desvantagem, o Burrinho teve que ir para cima e chegou com perigo aos 5min, em bola alçada para a área. Mas, não conseguia também finalizar para buscar o empate.

Mas, o Taubaté tinha dificuldades em pressionar e, nos contra-ataques, o Botafogo também era perigoso.

E, aos 36min, o Taubaté cometeu pênalti, na entrada da área, quando Arthur chutou jogador do Botafogo. Na cobrança, saiu o segundo gol do Alvinegre, em chute forte de Caio Valle, no canto direito alto: 2 a 0.

Segundo tempo

Na etapa final, o Botafogo acabou com as esperanças do Burrinho logo aos 2min. Em cruzamento da direita, Kauan Toledo apareceu no meio dos zagueiros e, de letra, desviou para o gol: 3 a 0.

Esse gol desestabilizou o Taubaté, que sentiu e viu os cariocas dominarem amplamente as ações. Aos 10min, Caio Valle finalizou, o goleiro rebateu e, novamente Kauan Toledo, só empurrou para o fundo da rede: 4 a 0.

Quando o jogo estava mais tranquilo, o time carioca aproveitou para fazer o quinto gol. Após cruzamento da direita, em escanteio, Samuel Alves subiu de cabeça e mandou no canto: 5 a 0, e ele havia acabado de entrar.

Grupo 22

4 de janeiro 8h45 Taubaté 2x0 Estrela de Março-BA

4 de janeiro 11h Botafogo 1x0 Águia de Marabá-PA

7 de janeiro 19h15 Taubaté 1x2 Águia de Marabá-PA

7 de janeiro 21h30 Estrela de Março-BA 0x1 Botafogo

10 de janeiro 16h45 Águia de Marabá (PA) 1x0 Estrela de Março (BA)

10 de janeiro 19h Taubaté 0x5 Botafogo

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários