O idoso que morreu após quatro meses internado em São José dos Campos, cujo corpo havia sido incendiado, foi identificado como José Benedito de Castro, 69 anos. Ele era cobrador do transporte público na cidade.

Também conhecido pelo apelido de “Batatinha”, José Benedito morreu após ter o corpo queimado pelo próprio filho, em São José. A morte foi comunicada à Polícia Civil neste domingo (11), e o caso passou a ser investigado como homicídio.