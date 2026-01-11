O idoso que morreu após quatro meses internado em São José dos Campos, cujo corpo havia sido incendiado, foi identificado como José Benedito de Castro, 69 anos. Ele era cobrador do transporte público na cidade.
Também conhecido pelo apelido de “Batatinha”, José Benedito morreu após ter o corpo queimado pelo próprio filho, em São José. A morte foi comunicada à Polícia Civil neste domingo (11), e o caso passou a ser investigado como homicídio.
De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão que deixou José Benedito com o corpo incendiado aconteceu no Jardim Santa Inês 1, no dia 14 de setembro de 2025. A vítima foi socorrida e permaneceu sob cuidados médicos no Hospital São José, na Vila Ema, mas não resistiu aos ferimentos.
No registro, consta que o autor é o próprio filho da vítima, de 26 anos. Um familiar relatou à polícia que o suspeito teria histórico de transtornos psiquiátricos (informação registrada como relato, sem laudo anexado no BO). A Polícia Civil requisitou exame necroscópico e informou que as diligências seguem para apurar a dinâmica completa e responsabilidades criminais.
Com a confirmação do óbito, o caso do corpo incendiado passou a ser enquadrado como homicídio, por uso de fogo — um meio considerado cruel pela legislação. A investigação deve reunir prontuários médicos, laudos periciais e depoimentos de familiares e possíveis testemunhas para esclarecer como o ataque ocorreu e quais medidas serão adotadas em relação ao suspeito.