O Taubaté estreou na Série A-2 do Campeonato Paulista com empate por 0 a 0 com o Sertãozinho, na noite deste sábado (10), no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho.
Com isso, o time da região, que também teve a estreia do técnico Dyego Coelho, soma o primeiro ponto, mas sai de campo reclamando da arbitragem. Isso por conta de um gol anulado nos acréscimos.
Na segunda rodada, o Burro da Central recebe o Osasco Sporting, quarta-feira (14), a partir das 20h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté. Esse será o primeiro jogo da equipe em casa.
Como foi o jogo
A partida começou estudada, truncada e com os times sem se arriscar muito nos primeiros minutos. Mas, aos 5min, o Burrão chegou pela primeira vez. No lance, Luano Santos bateu cruzado e o goleiro espalmou para escanteio, com muito perigo.
E o time da região, mesmo como visitante, tinha mais chances de gol e mais espaços para os contra-ataques. O Sertãozinho só chegou pela primeira vez aos 16min, quando Vinícios pegou uma sobra, na entrada da área, e mandou por cima, com perigo.
Em seguida, aos 18min, Riquelme clareou na intermediária e bateu cruzado, à direita de Samuel Pires. Assim, o Touro apostava em chutes de longe, já que a defesa do Burrão estava sempre bem postada.
O Burrão caiu de produção e, aos 31min, o Sertãozinho quase marcou. Após cruzamento para a área, veio desvio de cabeça na pequena área e o goleiro Samuel Pires fez uma defesa espetacular, à queima-roupa.
Mas, o Taubaté tinha os contra-ataques e, aos 33min, Maranhão escapou livre pela esquerda, em chance clara de gols. E o assistente anotou impedimento bastante contestado pelos jogadores.
Depois, aos 36min, Luan Santos recebeu livre na área, em passe de Romarinho, pronto para fazer o gol. No entanto, errou o chute de forma bizarra e a bola foi pela linha de fundo. E o primeiro tempo acabou empatado sem gols.
Etapa final
Após o intervalo, o Taubaté voltou mais aberto e foi para cima. Aos 9min, Yamada recebeu livre na área e mandou uma bomba na trave direita de João. Foi a melhor chance do jogo.
Apenas aos 18min o Sertãozinho chegou com perigo, quando veio um escanteio da esquerda e o zagueiro Fábio subiu sozinho, de cabeça, mandando por cima do gol.
No geral, o Taubaté estava melhor que o Sertãozinho e, aos 47min, chegou a comemorar o que seria o gol da vitória, com Luanderson, de peito. No entanto, equivocadamente, o árbitro anulou, alegando que o toque foi com a mão, para a reclamação geral dos taubateanos. E o placar ficou no 0 a 0.
Ficha técnica
Sertãozinho
João; Vinícios (Bruno Santos), Fábio, Matheus e Michel (Tenner); Riquelme, Lorran (Luketa), Tenner (Fabinho) e Matheus Vinícius; Jefferson e Adiel (Dyego Luís). Técnico: Ricardo Lima.
Taubaté
Samuel Pires; Mika, Luizão, Renan Diniz e Wesley Fraga (Zé Pagliarini); Eduardo Diniz (Luanderson), Yamada e Bernardo Rosa (Rodrigo Gaia); Romarinho, Luan Santos (Macário) e Maranhão. Técnico: Dyego Coelho.
Gols: Árbitro: Michel de Camargo. Local: estádio Francisco Dalmaso, em Sertãozinho. Data: sábado, 10 de janeiro de 2026. Cartões amarelos: Fábio (S); Bernardo Rosa, Luizão (T)