O Taubaté estreou na Série A-2 do Campeonato Paulista com empate por 0 a 0 com o Sertãozinho, na noite deste sábado (10), no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho.

Com isso, o time da região, que também teve a estreia do técnico Dyego Coelho, soma o primeiro ponto, mas sai de campo reclamando da arbitragem. Isso por conta de um gol anulado nos acréscimos.