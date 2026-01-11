A idosa de 71 anos que foi atropelada por um caminhão de coleta lixo na noite de sábado (10), no Jardim Telespark, região norte de São José dos Campos, era conhecida por ajudar os coletores.

Moradores e familiares afirmaram que a idosa tinha o costume de se aproximar de veículos de coleta e até de transporte coletivo para entregar alimentos aos trabalhadores.