A idosa de 71 anos que foi atropelada por um caminhão de coleta lixo na noite de sábado (10), no Jardim Telespark, região norte de São José dos Campos, era conhecida por ajudar os coletores.
Moradores e familiares afirmaram que a idosa tinha o costume de se aproximar de veículos de coleta e até de transporte coletivo para entregar alimentos aos trabalhadores.
De acordo com o boletim de ocorrência, o caminhão estava em serviço regular de coleta, fazendo paradas sucessivas, quando aconteceu o atropelamento. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal, na Vila Industrial, e permaneceu internada para cuidados médicos, enquanto a Polícia Civil registrou o caso como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
No registro, o motorista informou que conduzia o caminhão de forma habitual, com coletores posicionados na traseira, e que visualizou a idosa na calçada do lado direito antes de perdê-la de vista.
Em seguida, ocorreu o atropelamento. Um dos pneus teria passado sobre a perna da vítima. O condutor relatou que parou imediatamente, sinalizou e prestou socorro até a chegada do atendimento.
Um coletor que trabalhava no lado direito do caminhão contou que ouviu um barulho forte e, ao verificar, viu a vítima já caída ao solo. Apesar do trauma, o estado de saúde da idosa é considerado estável. As circunstâncias do atropelamento devem ser apuradas.
A Polícia Militar foi acionada e, quando a equipe chegou ao local, a vítima já havia sido socorrida. Segundo o registro, não foram constatados sinais aparentes de embriaguez no motorista nem irregularidades evidentes no veículo. A Polícia Civil requisitou exame para constatação das lesões e a ocorrência foi encaminhada para apreciação do delegado titular.