Educado, atencioso e querido por colegas e usuários do transporte coletivo em São José dos Campos. Esse era José Benedito de Castro, 69 anos, carinhosamente chamado de “Batatinha”, que trabalhava como cobrador de ônibus. Ele morreu após cerca de quatro meses internado no hospital, quando teve o corpo incendiado pelo próprio filho.

A morte de José Benedito foi comunicada à Polícia Civil neste domingo (11), e o caso passou a ser investigado como homicídio.