Uma perseguição em Caçapava terminou em flagrante após um motorista, com sinais de embriaguez, bater em outro carro, quase atropelar uma vizinha que estava com uma criança e fugir em alta velocidade, segundo a Polícia Civil. O caso ocorreu na noite de sábado (10) e ainda inclui manobras perigosas, contramão, invasão de calçadas e ameaça a policial militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a perseguição em Caçapava começou após a colisão entre veículos e seguiu por ruas da cidade até a abordagem, que contou com apoio de um policial militar que estava de folga. O caso foi registrado pela Delegacia de Caçapava como embriaguez ao volante, velocidade incompatível, fuga do local de acidente e ameaça.