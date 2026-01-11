Um homem ficou ferido ao tentar impedir que o pai fosse atacado com uma faca dentro de uma residência no Mirante do Buquirinha, em São José dos Campos, na noite de sábado (10). A Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica e a arma branca foi apreendida.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como ameaça e lesão corporal. Segundo o boletim de ocorrência, o pai estava do lado de fora do imóvel quando os policiais chegaram. O suspeito (um dos filhos) permaneceu dentro da casa, agressivo, com a faca.

De acordo com o registro policial, durante a entrada da equipe no imóvel foi possível ouvir o autor proferindo ameaças contra o irmão, dizendo que iria matá-lo. Na sequência, o irmão defendeu o pai e tentou intervir, conseguindo sair correndo pela escada, momento em que os policiais entraram e abordaram o suspeito no piso superior.