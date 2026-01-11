Uma motorista da plataforma de comércio eletrônico Mercado Livre foi rendida por uma dupla armada durante entregas na zona sul de São José dos Campos, na manhã de sábado (10).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, os criminosos levaram o veículo de entregas e a carga, estimada pela vítima em mais de 100 pacotes. O automóvel foi localizado pouco depois, abandonado no Campo dos Alemães, na região sul da cidade.
O caso foi registrado como roubo de carga, com agravantes de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. A Polícia Civil informou no registro que a vítima foi orientada a reunir notas fiscais e detalhes dos produtos para auxiliar na investigação.
Conforme o boletim, a motorista de 24 anos parou em via pública para resolver um problema no aplicativo de rota quando dois homens se aproximaram. Um deles abriu a porta do veículo, apontou uma arma de fogo e ordenou que ela não reagisse, exigindo celulares. A vítima entregou um dos aparelhos e saiu do veículo, permanecendo na calçada.
O registro relata ainda que os criminosos tiveram dificuldade inicial para conduzir o automóvel por se tratar de um modelo elétrico, mas conseguiram fugir. A vítima estima que foram levados mais de 100 volumes, incluindo pacotes maiores, sem conseguir precisar a totalidade no momento do atendimento.
Após o roubo, a vítima acionou colegas e familiares e conseguiu rastrear o automóvel. O veículo foi localizado abandonado nas proximidades de um cemitério, no Campo dos Alemães, e a Polícia Militar foi até o endereço.
Segundo o boletim, parte das mercadorias ainda estava no interior do veículo, que foi devolvido à motorista. A Polícia Civil busca informações e imagens de câmeras podem ajudar a polícia a identificar os autores.