Uma motorista da plataforma de comércio eletrônico Mercado Livre foi rendida por uma dupla armada durante entregas na zona sul de São José dos Campos, na manhã de sábado (10).

De acordo com o boletim de ocorrência, os criminosos levaram o veículo de entregas e a carga, estimada pela vítima em mais de 100 pacotes. O automóvel foi localizado pouco depois, abandonado no Campo dos Alemães, na região sul da cidade.