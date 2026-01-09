Um detento morreu e outros dois ficaram feridos durante um motim registrado em uma NA Penitenciária 1 de Potim. A ocorrência foi no pátio do presídio, durante o horário de banho de sol, e mobilizou equipes de intervenção para conter a confusão.

A vítima foi identificada como Fagner Falcão de Oliveira Silva, de 36 anos e o caso aconteceu no final de 2025. Segundo a administração penitenciária, a briga teve início entre presos e rapidamente ganhou grandes proporções. A situação foi controlada após a atuação da Polícia Penal.