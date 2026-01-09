09 de janeiro de 2026
CRUELDADE

Abriram barriga de detento e picharam parede com sangue no Vale

Por Da Redação | POTIM
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Abriram barriga de detento e picharam parede com sangue
Abriram barriga de detento e picharam parede com sangue

Um detento morreu e outros dois ficaram feridos durante um motim registrado em uma NA Penitenciária 1 de Potim. A ocorrência foi no pátio do presídio, durante o horário de banho de sol, e mobilizou equipes de intervenção para conter a confusão.

A vítima foi identificada como Fagner Falcão de Oliveira Silva, de 36 anos e o caso aconteceu no final de 2025. Segundo a administração penitenciária, a briga teve início entre presos e rapidamente ganhou grandes proporções. A situação foi controlada após a atuação da Polícia Penal.

Fontes ligadas à investigação relataram que o crime foi marcado por violência extrema e que mensagens foram deixadas nas paredes da unidade, o que será analisado pelas autoridades.

Quatro detentos foram presos em flagrante suspeitos de envolvimento no homicídio. O corpo de Fagner foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias do motim e a participação de cada um dos envolvidos.

