O Vale do Paraíba registrou o dia mais quente do ano neste sábado (10), com temperaturas de quase 36°C registradas em estações oficiais. De acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), houve calor expressivo em cidades do Vale e da Serra da Mantiqueira, em um cenário típico de sol forte e pouca nebulosidade.

Nas estações oficiais monitoradas pelo Inmet, as maiores temperaturas deste sábado informadas foram: Taubaté (35,7°C), Cachoeira Paulista (35°C), São Luiz do Paraitinga (33,6°C) e Campos do Jordão (27,2°C).