O Vale do Paraíba registrou o dia mais quente do ano neste sábado (10), com temperaturas de quase 36°C registradas em estações oficiais. De acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), houve calor expressivo em cidades do Vale e da Serra da Mantiqueira, em um cenário típico de sol forte e pouca nebulosidade.
Nas estações oficiais monitoradas pelo Inmet, as maiores temperaturas deste sábado informadas foram: Taubaté (35,7°C), Cachoeira Paulista (35°C), São Luiz do Paraitinga (33,6°C) e Campos do Jordão (27,2°C).
Os números reforçam o contraste clássico da região: enquanto áreas de vale e baixada se aproximam dos 36°C, a Serra da Mantiqueira permanece mais amena, mesmo em dias de calor generalizado.
A tendência para domingo (11) é de continuidade do calor, com temperaturas novamente altas em parte do Vale do Paraíba, especialmente no interior. Outro ponto que ajuda a explicar o cenário é o “pico de calor” previsto para alguns dias seguidos, com máximas elevadas e chance de manutenção do calor.
Apesar do destaque deste sábado, ainda não são as maiores temperaturas do verão. As máximas mais altas na série recente da estação aconteceram em 28 de dezembro de 2025, quando foram registrados picos de 37,7°C em Taubaté e 37,6°C em Cachoeira Paulista, além de 35,6°C em São Luiz do Paraitinga e 29,1°C em Campos do Jordão.
Naquele período, o Vale também registrou a sequência de dias muito quentes e escalada do calor.