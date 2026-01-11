Morreu o idoso que estava internado desde setembro de 2025 após ter o corpo incendiado pelo próprio filho, em São José dos Campos. A morte foi comunicada à Polícia Civil neste domingo (11), e o caso passou a ser investigado como homicídio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão que deixou José Benedito de Castro, 69 anos, com o corpo incendiado aconteceu em via pública, no Jardim Santa Inês 1, no dia 14 de setembro de 2025. A vítima foi socorrida e permaneceu sob cuidados médicos no Hospital São José, na Vila Ema, mas não resistiu aos ferimentos.
No registro, consta que o autor é o próprio filho da vítima, de 26 anos. Um familiar relatou à polícia que o suspeito teria histórico de transtornos psiquiátricos (informação registrada como relato, sem laudo anexado no BO). A Polícia Civil requisitou exame necroscópico e informou que as diligências seguem para apurar a dinâmica completa e responsabilidades criminais.
Com a confirmação do óbito, o caso do corpo incendiado passou a ser enquadrado como homicídio, por uso de fogo — um meio considerado cruel pela legislação. A investigação deve reunir prontuários médicos, laudos periciais e depoimentos de familiares e possíveis testemunhas para esclarecer como o ataque ocorreu e quais medidas serão adotadas em relação ao suspeito.