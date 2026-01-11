Um trecho de via na marginal da rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, em frente ao Vale Sul Shopping, na região sul de São José dos Campos, será interditado, a partir desta segunda-feira (12), para execução das fundações de nova passarela que será construída pela concessionária RioSP no km 150+376 da Dutra.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com isto, o acesso da pista expressa para a marginal norte no km 151 permanecerá bloqueado por um período de 15 dias. O bloqueio do acesso estará integralmente sinalizado e terá o apoio da Polícia Rodoviária Federal. A previsão é de que o local seja liberado para o tráfego no dia 26 de janeiro.