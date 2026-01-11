Um trecho de via na marginal da rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, em frente ao Vale Sul Shopping, na região sul de São José dos Campos, será interditado, a partir desta segunda-feira (12), para execução das fundações de nova passarela que será construída pela concessionária RioSP no km 150+376 da Dutra.
Com isto, o acesso da pista expressa para a marginal norte no km 151 permanecerá bloqueado por um período de 15 dias. O bloqueio do acesso estará integralmente sinalizado e terá o apoio da Polícia Rodoviária Federal. A previsão é de que o local seja liberado para o tráfego no dia 26 de janeiro.
Os usuários que saírem de Jacareí pela marginal norte, no sentido DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeronáutica) e Viaduto da Granja, serão direcionados para a pista local no km 152+800 e acessarão novamente a marginal norte no km 150+300, em frente ao Vale Sul Shopping.
Os usuários que trafegam pela pista expressa norte, no sentido DCTA e Viaduto da Granja, deverão acessar a marginal norte na altura do km 153+900, sendo posteriormente direcionados para a pista local no km 152+800 e retornando à marginal norte no km 150+300, em frente ao Vale Sul Shopping.
O último acesso ao DCTA, Jardim da Granja e à Rodovia dos Tamoios, a partir da pista expressa norte para a pista local, ocorrerá no km 154, próximo à Kodak, com retorno à pista marginal norte no km 150+300. Permanece como opção ao usuário o acesso da pista local para a pista expressa norte no km 152+000.