11 de janeiro de 2026
RODOVIA

Trecho da marginal da Dutra será interditado para obras em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
Trecho da marginal da Dutra, em São José, será interditado para obras
Trecho da marginal da Dutra, em São José, será interditado para obras

Um trecho de via na marginal da rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, em frente ao Vale Sul Shopping, na região sul de São José dos Campos, será interditado, a partir desta segunda-feira (12), para execução das fundações de nova passarela que será construída pela concessionária RioSP no km 150+376 da Dutra.

Com isto, o acesso da pista expressa para a marginal norte no km 151 permanecerá bloqueado por um período de 15 dias. O bloqueio do acesso estará integralmente sinalizado e terá o apoio da Polícia Rodoviária Federal. A previsão é de que o local seja liberado para o tráfego no dia 26 de janeiro.

Os usuários que saírem de Jacareí pela marginal norte, no sentido DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeronáutica) e Viaduto da Granja, serão direcionados para a pista local no km 152+800 e acessarão novamente a marginal norte no km 150+300, em frente ao Vale Sul Shopping.

Os usuários que trafegam pela pista expressa norte, no sentido DCTA e Viaduto da Granja, deverão acessar a marginal norte na altura do km 153+900, sendo posteriormente direcionados para a pista local no km 152+800 e retornando à marginal norte no km 150+300, em frente ao Vale Sul Shopping.

O último acesso ao DCTA, Jardim da Granja e à Rodovia dos Tamoios, a partir da pista expressa norte para a pista local, ocorrerá no km 154, próximo à Kodak, com retorno à pista marginal norte no km 150+300. Permanece como opção ao usuário o acesso da pista local para a pista expressa norte no km 152+000.

