A Prefeitura de São José dos Campos realizou, neste sábado (10), a primeira Operação Casa Limpa de 2026 na região leste da cidade. Foram recolhidos 680 quilos de materiais que poderiam servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A ação foi realizada no período da manhã nos bairros Vila Industrial, Residencial Vista Linda, Jardim Olímpia, Jardim Maracanã, Jardim Brasília, Vila Tesouro e Vila Ester, com a participação das equipes de combate às endemias.