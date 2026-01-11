A Prefeitura de São José dos Campos realizou, neste sábado (10), a primeira Operação Casa Limpa de 2026 na região leste da cidade. Foram recolhidos 680 quilos de materiais que poderiam servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
A ação foi realizada no período da manhã nos bairros Vila Industrial, Residencial Vista Linda, Jardim Olímpia, Jardim Maracanã, Jardim Brasília, Vila Tesouro e Vila Ester, com a participação das equipes de combate às endemias.
Durante a operação, os caminhões da Prefeitura retiraram os seguintes materiais inservíveis deixados pelos moradores em frente às residências: 160 quilos de inservíveis diversos, 120 quilos de louça sanitária e 400 quilos de pneus.
Ao todo, foram 680 quilos de materiais retirados das ruas, que receberam a destinação correta, contribuindo diretamente para a redução de focos do mosquito. A Operação Casa Limpa é uma das principais estratégias preventivas adotadas pelo município no combate à dengue.
Em 2025, a Prefeitura realizou 48 operações em todas as regiões da cidade, com a retirada de 33,8 toneladas de objetos inservíveis. O trabalho contribuiu para redução nos indicadores da doença: os casos confirmados de dengue caíram de 98.163 em 2024 para 5.529 em 2025, enquanto os óbitos diminuíram de 116 para 5, representando uma queda de aproximadamente 95%.