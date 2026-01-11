Os golpes que mataram Fagner Falcão de Oliveira Silva, 36 anos, seguem um roteiro que já havia sido visto outras vezes dentro do sistema prisional paulista. Espancamento inicial, imobilização da vítima e, quando ela já não reage, a abertura do abdômen com objetos como espelhos quebrados, espetos e até cabos de vassoura quebrados.

A cena se repete em processos e conecta Diogo Batista da Silva Claudino, o Corintiano, Sandro dos Santos, o Pesadelo, e Luan Soledade da Silva a uma sequência de homicídios marcados pela mutilação extrema de presos.

Foi com esse mesmo método que, segundo a Polícia Civil, os três, ao lado de Helder Dionisio Alves Pereira, foram indiciados pelo assassinato de Fagner. A investigação aponta que o grupo “coleciona” episódios de violência brutal dentro de unidades prisionais, sempre com a mesma assinatura: estripamento das vítimas.