Um homem de 44 anos foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em Cunha, no final da noite de sábado (10), após ter sido atacado com pauladas na cabeça. O caso aconteceu às 23h17 na avenida Ademar de Barros, no bairro Cajuru.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima apresentava ferimentos moderados na região da cabeça, possivelmente causados por golpes com objeto contundente. A agressão teria ocorrido durante uma briga em um bar. As circunstâncias do desentendimento serão investigadas.