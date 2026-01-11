Um homem de 44 anos foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em Cunha, no final da noite de sábado (10), após ter sido atacado com pauladas na cabeça. O caso aconteceu às 23h17 na avenida Ademar de Barros, no bairro Cajuru.
A vítima apresentava ferimentos moderados na região da cabeça, possivelmente causados por golpes com objeto contundente. A agressão teria ocorrido durante uma briga em um bar. As circunstâncias do desentendimento serão investigadas.
A equipe do Samu realizou os primeiros atendimentos no local e depois encaminhou o ferido ao pronto-socorro de Cunha, para avaliação médica mais detalhada e continuidade do tratamento.
Não há informações sobre o estado de saúde atualizado da vítima, nem sobre a identificação de suspeitos envolvidos na agressão. O caso deverá ser apurado pela Polícia Civil.