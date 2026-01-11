A polícia localizou um corpo na manhã deste domingo (11) e a suspeita é que seja do policial militar Fabricio Gomes de Santana, 40 anos, visto pela última vez na noite da última quarta-feira (7), na zona sul de São Paulo.

O carro do soldado foi localizado carbonizado no final da tarde seguinte (8), em área de mata em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Uma testemunha já havia adiantado à polícia, em depoimento, que o policial havia sido morto.