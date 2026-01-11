Após adiar o show em São Sebastião, de sábado (10) para este domingo (11), a cantora Ana Castela usou as redes sociais para atualizar os fãs e revelou estar com pedra nos rins.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em vídeo publicado nos stories, a artista tranquilizou o público e confirmou que o show em São Sebastião está mantido para este domingo (11), às 19h. A apresentação havia sido adiada após a cantora relatar problemas de saúde.