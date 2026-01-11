Após adiar o show em São Sebastião, de sábado (10) para este domingo (11), a cantora Ana Castela usou as redes sociais para atualizar os fãs e revelou estar com pedra nos rins.
Em vídeo publicado nos stories, a artista tranquilizou o público e confirmou que o show em São Sebastião está mantido para este domingo (11), às 19h. A apresentação havia sido adiada após a cantora relatar problemas de saúde.
O adiamento foi confirmado por meio de comunicado oficial divulgado às 18h37 de sábado (10), nas redes sociais da artista.
De acordo com a nota, a decisão foi tomada seguindo orientação médica, priorizando a recuperação e o bem-estar da cantora, além de garantir a qualidade da apresentação ao público.
“Para quem está preocupado comigo, estou bem, graças a Deus. Possivelmente estou com cálculo renal, a famosa pedra nos rins, mas já estou me tratando, estou melhor e vejo vocês hoje no show, viu?”, disse a cantora no vídeo.
“Muito obrigada por todas as mensagens de carinho, que Deus abençoe imensamente cada um de vocês”, completou a artista, que tem 23 milhões de seguidores no Instagram.