Um homem foi preso pela Polícia Militar, na noite de sábado (10), após tentar matar o pai e ferir o irmão, que é portador de deficiência auditiva. O caso de violência ocorreu no bairro Mirante do Buquirinha, na zona norte de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom para atendimento de uma ocorrência de agressão.
No local, a equipe fez contato com um idoso, que se encontrava fora da residência, o qual informou que havia sido vítima de uma tentativa de homicídio praticada por seu próprio filho.
Segundo o relato, o agressor não obteve êxito em consumar o crime em razão da intervenção de outro filho, portador de deficiência auditiva, que ficou na frente do pai e acabou sofrendo um ferimento superficial na região da costela.
Enquanto os policiais colhiam as informações, ouviram gritos vindos do interior da residência, com novas ameaças de morte proferias pelo agressor contra o pai.
A equipe da PM entrou no imóvel e localizou o suspeito em um dos cômodos. Ele foi preso e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da justiça.