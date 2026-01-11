Um homem foi preso pela Polícia Militar, na noite de sábado (10), após tentar matar o pai e ferir o irmão, que é portador de deficiência auditiva. O caso de violência ocorreu no bairro Mirante do Buquirinha, na zona norte de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom para atendimento de uma ocorrência de agressão.