Um resgate emocionou os moradores do bairro São Francisco, em São Sebastião, neste sábado (10). O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência a cachorrinha Babí, de 14 anos, cega e surda devido à idade avançada, que estava desaparecida desde o dia anterior.

No sábado, vizinhos ouviram latidos vindos de uma tubulação de águas pluviais e alertaram as equipes. Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que Babí estava a cerca de cinco metros dentro da tubulação, em um espaço de difícil acesso.