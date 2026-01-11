11 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VEJA O VÍDEO

Idosa, cega e surda: cão Babí sobrevive após cair em tubulação

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Momento em que a cachorrinha foi retirada da tubulação
Momento em que a cachorrinha foi retirada da tubulação

Um resgate emocionou os moradores do bairro São Francisco, em São Sebastião, neste sábado (10). O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência a cachorrinha Babí, de 14 anos, cega e surda devido à idade avançada, que estava desaparecida desde o dia anterior.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No sábado, vizinhos ouviram latidos vindos de uma tubulação de águas pluviais e alertaram as equipes. Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que Babí estava a cerca de cinco metros dentro da tubulação, em um espaço de difícil acesso.

Após diversas tentativas, foi necessário improvisar um instrumento longo com laço na extremidade para alcançar o animal. Os materiais utilizados foram cedidos por moradores da região, demonstrando solidariedade e união da comunidade.

Após quase duas horas tensas de espera da vizinhança, utilizando técnicas de acesso em espaço confinado, a equipe dos bombeiros conseguiu retirar o animal, que recebeu água e alimento, e foi levado ao veterinário por sua tutora.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários