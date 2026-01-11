O São José perdeu por 1 a 0 para o Linense na manhã deste domingo (11), no estádio Gilbertão, em Lins, na estreia das duas equipes na Série A-2 do Campeonato Paulista.
E foi o primeiro jogo oficial do São José desde setembro do ano passado, quando os comandados do técnico Marcelo Marelli foram eliminados da Copa Paulista. Sob forte calor, a equipe teve mais posse de bola, porém, quase não criou chances claras de gol.
Na próxima rodada, a Águia do Vale volta a campo na quarta-feira (14), quando faz o seu primeiro jogo em casa. E o confronto será contra o Grêmio Prudente, a partir das 20h30, um adversário que empatou em casa por 1 a 1 com o Ituano no último sábado (10).
Como foi o jogo
Em campo, o São José não se limitou a ficar na defesa, tanto é que, aos 3min, já quase chegou com perigo pela esquerda. No lance, o atacante Clessione recebeu livre na esquerda, mas a bola rolou rápida e ele não alcançou a tempo.
Depois, o Linense respondeu aos 9min, com Talys. Ele recebeu na esquerda, avançou e bateu rasteiro, no canto direito; e Gabriel Affonso defendeu sem susto.
Porém, a Águia do Vale controlava mais a posse de bola e, mesmo como visitante, ficava mais tempo no campo de ataque.
E isso deixou o time joseense exposto: aos 20min, o Linense veio pela direita, avançou e Kauê chegou a driblar o goleiro do São José. No entanto, ficou sem ângulo e mandou por cima.
Depois, aos 23min, a Águia respondeu com o zagueiro Léo Rigo. Ele pegou a bola na defesa, avançou e chutou forte, à direita, de fora da área.
O fato é que o São José tinha dificuldades em penetrar na área do Elefante. Assim, apostava em muitos cruzamentos aéreos, sempre afastados pela zaga. E o primeiro tempo acabou 0 a 0.
Na volta do intervalo, o Linense estava mais ofensivo e pressionou a Águia nos primeiros minutos. Mas, sem levar tanto perigo.
Mas, aos 10min, a Águia teve uma grande chance, a melhor do jogo até então. Após cruzamento de Carlos Henrique na esquerda, Clessione finalizou, a zaga afastou e, na sobra, Michael Paulista também arriscou, sendo travado pela zaga.
O jogo ficou morno e, aos 22min, Gabriel Affonso teve que trabalhar, quando Bruno chutou de fora da área e o goleiro da Águia teve que espalmar. Em seguida, veio cruzamento da direita e o zagueiro Léo Rigo meteu o braço direito na bola: pênalti para o Linense. Na cobrança, Rodolfo Potiguar mandou no canto direito, forte e fez 1 a 0.
Mesmo precisando do gol, o São José não tinha mais forças para buscar o resultado. Inclusive, perdeu produtividade e não levava perigo ao Linense. Nos acréscimos, Cristiano subiu livre, cabeceou e iria empatar o jogo. Mas, o árbitro anulou o lance e o palcar acabou em 1 a 0.
Ficha técnica
Linense
Cadu Neves; Vinis (Caio Rafael), Joanderson, João Vitor e Talys (Rafael Soares); Rodolfo Potiguar, Henrique, Bruno e Fábio (Kaio Castro e depois Figueiredo); Kauê (Diego Jussani) e Igor Cássio. Técnico: Sandro Sargentim.
São José
Gabriel Affonso; Matheus Rocha, João Ramos, Léo Rigo e Carlos Henrique; Jeferson Lima (Cristiano), Danilo Fidélis (Thomaz Carvalho) e Michael Paulista (Gabriel Ramos); Riquelmi, Rodrigo Carioca (Pedro Arthur) e Clessione. Técnico: Marcelo Marelli.
Gols: Rodolfo Potiguar (pênalti), aos 24min do 2º tempo. Árbitro: Gustavo Alencar Rodrigues. Local: estádio Gilbertão, em Lins. Data: domingo, 11 de janeiro de 2026. Público: 978 pagantes. Renda: R$ 19 mil. Cartões amarelos: não houve