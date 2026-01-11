O São José perdeu por 1 a 0 para o Linense na manhã deste domingo (11), no estádio Gilbertão, em Lins, na estreia das duas equipes na Série A-2 do Campeonato Paulista.

E foi o primeiro jogo oficial do São José desde setembro do ano passado, quando os comandados do técnico Marcelo Marelli foram eliminados da Copa Paulista. Sob forte calor, a equipe teve mais posse de bola, porém, quase não criou chances claras de gol.