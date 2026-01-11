Deflagrada pela Polícia Civil para combater o tráfico de drogas ligado à facção criminosa Comando Vermelho, a operação “Red Horse” prendeu oito pessoas neste sábado (10) em Bananal, sendo sete por mandado e uma conduzida por porte de droga.

Entre os presos está Andrey Guilherme, jovem de 21 anos que ficou nacionalmente conhecido após a divulgação de um vídeo em que aparece decepando as patas de um cavalo vivo na zona rural de Bananal.