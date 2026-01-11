11 de janeiro de 2026
OPERAÇÃO POLICIAL

Jovem que mutilou cavalo no Vale é detido em ação contra drogas

Por Da redação | Bananal
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Itens apreendidos durante a operação; no detalhe, o jovem condenado por cortar as patas de um cavalo
Itens apreendidos durante a operação; no detalhe, o jovem condenado por cortar as patas de um cavalo

Deflagrada pela Polícia Civil para combater o tráfico de drogas ligado à facção criminosa Comando Vermelho, a operação “Red Horse” prendeu oito pessoas neste sábado (10) em Bananal, sendo sete por mandado e uma conduzida por porte de droga.

Entre os presos está Andrey Guilherme, jovem de 21 anos que ficou nacionalmente conhecido após a divulgação de um vídeo em que aparece decepando as patas de um cavalo vivo na zona rural de Bananal.

A operação contou com apoio da Polícia Militar e começou ainda de madrugada, com movimentação dos policiais por volta das 4h30. Moradores relataram intensa presença de viaturas e equipes nas proximidades do bairro Boa Esperança e Rua da Palha, onde foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

Entre os detidos está Andrey Guilherme, cuja imagem ganhou repercussão após o crime contra um cavalo na região rural de Bananal, em agosto de 2025. Na ocasião, um vídeo mostrou o jovem usando um facão para mutilar as patas do cavalo, gerando forte comoção e ampla divulgação nas redes sociais.

Pelo crime contra o animal, Andrey foi condenado a 11 meses e 18 dias de detenção pelo crime de maus-tratos contra animais.

Operação

Não há informação se Andrey estava entre os alvos da investigação policial ou se foi preso em razão de porte de drogas no momento da operação. A defesa do jovem não foi localizada até a publicação desta matéria.

Durante as diligências, em pelo menos uma das residências vistoriadas, as equipes encontraram cerca de 30 pinos prontos para comercialização contendo cocaína e aproximadamente 50 pinos vazios, geralmente usados para fracionar entorpecentes, além de aparelhos celulares e um rádio transmissor, itens que serão analisados no curso das investigações.

A ação policial foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Bananal e contou com a participação de cerca de 40 policiais, com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Cruzeiro e da Polícia Militar, em uma operação conjunta focada em desarticular pontos de distribuição de drogas e inibir a atuação de facções criminosas na região.

A operação reforça a atuação integrada entre as forças de segurança no combate ao tráfico de drogas em municípios da região, sobretudo aqueles considerados estratégicos por sua proximidade com rotas de divisa e com outras áreas de influência de organizações criminosas.

