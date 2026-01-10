O Viapol São José voltou a vencer! E fez 3 a 1 no Suzano na noite deste sábado (10), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, em jogo válido pelo returno da primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade. As parciais foram de 25/23, 28/30, 25/22 e 25/19, em um jogo demorado, com mais de duas horas e meia de duração.
Além disso, essa também foi a primeira partida do time joseense em 2026, depois de fechar 2025 com uma sequência de derrotas. Mas, parece que a virada do ano fez bem aos comandados do técnico Flávio Tavares.
Com o resultado deste sábado, o São José chega a três vitórias, mas ainda continua em penúltimo lugar na zona de rebaixamento. E o Suzano, sexto colocado, tem 50% de aproveitamento, com seis vitórias e seis derrotas.
Na próxima rodada, o São José volta a jogar em casa, desta vez contra o Praia Clube, de Uberlândia, a partir das 18h30. No mesmo dia e horário, o Suzano visita o Guarulhos, na vizinha cidade da Grande São Paulo.
Neste sábado, o time joseense começou determinado a mudar o roteiro dos jogos anteriores. E, diante da torcida, conseguiu fazer uma boa atuação no primeiro set onde, mesmo com muito equilíbrio, conseguiu superar o Suzano em 25 a 23, fazendo 1 a 0.
Veio o segundo set e os joseenses continuaram jogando bem, de igual para igual. No entanto, o Suzano foi em busca do resultado e, em um período altamente disputado, os visitantes fecharam em 30 a 28, igualando o jogo em 1 a 1.
Depois, no terceiro set, o São José voltou a dominar a partida e abriu vantagem. Com uma atuação mais sólida, venceu por 25 a 22 e abriu 2 a 1 no jogo.
No terceiro set, era tudo ou nada para os visitantes, que partiram para cima. Mas, os joseenses novamente tiveram uma boa atuação, abriram vantagem e controlaram o jogo. Com um saque preciso e bloqueios eficientes, fechando o jogo em 25 a 19.