O Viapol São José voltou a vencer! E fez 3 a 1 no Suzano na noite deste sábado (10), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, em jogo válido pelo returno da primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade. As parciais foram de 25/23, 28/30, 25/22 e 25/19, em um jogo demorado, com mais de duas horas e meia de duração.

Além disso, essa também foi a primeira partida do time joseense em 2026, depois de fechar 2025 com uma sequência de derrotas. Mas, parece que a virada do ano fez bem aos comandados do técnico Flávio Tavares.