Moradora de Santa Branca, no Vale do Paraíba, Cristimara dos Santos, de 41 anos, foi localizada com vida. Ela estava desaparecida desde o dia 22 de dezembro. A Polícia Civil investigava o caso.

A informação foi confirmada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo: "A mulher desaparecida já foi localizada", disse a pasta nesta sexta-feira (9). Não foram dados detalhes sobre o encontro de Cristimara.

O desaparecimento dela estava cercado de mistérios. Ela saiu de casa com o intuito de sacar dinheiro em um banco, em outro município, e depois se soube que vinha trocando mensagens com um homem que vive em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e que teria informado a intenção de vir ao Brasil para encontrá-la no dia 23 de dezembro.

Rodoviária

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, o companheiro de Cristimara informou às autoridades que, na data do desaparecimento, levou a esposa até a rodoviária de Santa Branca para que ela seguisse de ônibus até Jacareí. O objetivo da viagem seria sacar dinheiro.