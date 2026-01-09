Fim do mistério.
Moradora de Santa Branca, no Vale do Paraíba, Cristimara dos Santos, de 41 anos, foi localizada com vida. Ela estava desaparecida desde o dia 22 de dezembro. A Polícia Civil investigava o caso.
A informação foi confirmada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo: "A mulher desaparecida já foi localizada", disse a pasta nesta sexta-feira (9). Não foram dados detalhes sobre o encontro de Cristimara.
O desaparecimento dela estava cercado de mistérios. Ela saiu de casa com o intuito de sacar dinheiro em um banco, em outro município, e depois se soube que vinha trocando mensagens com um homem que vive em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e que teria informado a intenção de vir ao Brasil para encontrá-la no dia 23 de dezembro.
Rodoviária
Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, o companheiro de Cristimara informou às autoridades que, na data do desaparecimento, levou a esposa até a rodoviária de Santa Branca para que ela seguisse de ônibus até Jacareí. O objetivo da viagem seria sacar dinheiro.
O último contato ocorreu por meio de mensagens, quando Cristimara avisou que havia chegado ao destino, mas que o celular estava com pouca bateria. Após essa comunicação, a família não conseguiu mais falar com ela.
Durante as buscas por informações, parentes relataram à polícia que a mulher mantinha conversas frequentes com um homem que vive em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e que ele teria informado a intenção de vir ao Brasil para encontrá-la no dia 23 de dezembro.
"Sabemos que ele é um estrangeiro de longe que estava marcando de vir buscar ela aqui no Brasil. Sabemos porque ela conversou com uma amiga dela sobre esse homem e que iria embora pra tal lugar longe! Desde então não temos nenhum tipo de notícia dela, já entraram em contato com esse homem e ele debocha da situação", disse uma pessoa ligada à família da desaparecida.
O desaparecimento foi oficialmente registrado na Delegacia de Polícia de Jacareí.