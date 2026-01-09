09 de janeiro de 2026
FIM DO MISTÉRIO

Desaparecida no final de 2025, Cristimara é localizada com vida

Por Da redação | Santa Branca
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Cristimara dos Santos tem 41 anos
Cristimara dos Santos tem 41 anos

Fim do mistério.

Moradora de Santa Branca, no Vale do Paraíba, Cristimara dos Santos, de 41 anos, foi localizada com vida. Ela estava desaparecida desde o dia 22 de dezembro. A Polícia Civil investigava o caso.

A informação foi confirmada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo: "A mulher desaparecida já foi localizada", disse a pasta nesta sexta-feira (9). Não foram dados detalhes sobre o encontro de Cristimara.

O desaparecimento dela estava cercado de mistérios. Ela saiu de casa com o intuito de sacar dinheiro em um banco, em outro município, e depois se soube que vinha trocando mensagens com um homem que vive em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e que teria informado a intenção de vir ao Brasil para encontrá-la no dia 23 de dezembro.

Rodoviária

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, o companheiro de Cristimara informou às autoridades que, na data do desaparecimento, levou a esposa até a rodoviária de Santa Branca para que ela seguisse de ônibus até Jacareí. O objetivo da viagem seria sacar dinheiro.

O último contato ocorreu por meio de mensagens, quando Cristimara avisou que havia chegado ao destino, mas que o celular estava com pouca bateria. Após essa comunicação, a família não conseguiu mais falar com ela.

Durante as buscas por informações, parentes relataram à polícia que a mulher mantinha conversas frequentes com um homem que vive em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e que ele teria informado a intenção de vir ao Brasil para encontrá-la no dia 23 de dezembro.

"Sabemos que ele é um estrangeiro de longe que estava marcando de vir buscar ela aqui no Brasil. Sabemos porque ela conversou com uma amiga dela sobre esse homem e que iria embora pra tal lugar longe! Desde então não temos nenhum tipo de notícia dela, já entraram em contato com esse homem e ele debocha da situação", disse uma pessoa ligada à família da desaparecida.

O desaparecimento foi oficialmente registrado na Delegacia de Polícia de Jacareí.

