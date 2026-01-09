A Polícia Civil capturou nesta sexta-feira (9) um foragido da Justiça condenado a mais de 18 anos de prisão pelo crime de homicídio, em Taubaté. A prisão foi realizada por equipes da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), vinculada à Delegacia Seccional do município.

De acordo com a polícia, o homem foi condenado pelo Tribunal do Júri pelo assassinato de um jovem de 22 anos, morto a tiros no dia 30 de dezembro de 2021. A vítima foi atingida por diversos disparos de pistola calibre .45. Após a investigação conduzida pela Deic, dois autores foram identificados e condenados a 18 anos de prisão pelo crime.

Um dos condenados permaneceu preso após o julgamento, enquanto o outro passou a ser considerado foragido da Justiça, condição em que permaneceu por cerca de quatro meses. Após a condenação, ele fugiu para o Estado do Rio de Janeiro e retornou recentemente a Taubaté, onde acabou localizado.