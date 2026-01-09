A Polícia Civil capturou nesta sexta-feira (9) um foragido da Justiça condenado a mais de 18 anos de prisão pelo crime de homicídio, em Taubaté. A prisão foi realizada por equipes da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), vinculada à Delegacia Seccional do município.
De acordo com a polícia, o homem foi condenado pelo Tribunal do Júri pelo assassinato de um jovem de 22 anos, morto a tiros no dia 30 de dezembro de 2021. A vítima foi atingida por diversos disparos de pistola calibre .45. Após a investigação conduzida pela Deic, dois autores foram identificados e condenados a 18 anos de prisão pelo crime.
Um dos condenados permaneceu preso após o julgamento, enquanto o outro passou a ser considerado foragido da Justiça, condição em que permaneceu por cerca de quatro meses. Após a condenação, ele fugiu para o Estado do Rio de Janeiro e retornou recentemente a Taubaté, onde acabou localizado.
Segundo a Polícia Civil, a captura foi resultado de um trabalho contínuo de inteligência, com apoio da Divisão de Estratégia, Inteligência e Análise do COI-DEIA, da Guarda Civil Municipal de Taubaté. O foragido foi abordado enquanto conduzia um veículo e preso sem resistência.
Ainda conforme a polícia, os dois condenados tiveram participação direta na onda de homicídios registrada em Taubaté ao longo de 2021, período em que o número de assassinatos no município saltou de uma média anual de 20 para 42 casos. Após ações intensificadas da Deic, a escalada da violência foi interrompida.