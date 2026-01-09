09 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
'GRAÇAS A DEUS'

URGENTE: Após desaparecer, jovem autista é achado com vida em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

O jovem autista Matheus Elias de Oliveira, de 27 anos, foi encontrado com vida após desaparecimento em São José dos Campos. "Graças a Deus", diz postagem compartilhada por familiares e amigos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Matheus, que estava desaparecido desde a noite de quinta-feira (8), foi encontrado nesta sexta-feira (9). A família mobilizou uma campanha nas redes sociais com o objetivo de encontrar o jovem.

Matheus havia sido visto pela última vez na noite de quinta-feira (8), às 20h, no bairro Palmeiras de São José, em São José dos Campos. Ele saiu usando uma mochila preta.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários