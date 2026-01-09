O jovem autista Matheus Elias de Oliveira, de 27 anos, foi encontrado com vida após desaparecimento em São José dos Campos. "Graças a Deus", diz postagem compartilhada por familiares e amigos.

Matheus, que estava desaparecido desde a noite de quinta-feira (8), foi encontrado nesta sexta-feira (9). A família mobilizou uma campanha nas redes sociais com o objetivo de encontrar o jovem.