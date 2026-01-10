A cantora Ana Castela cancelou o show que faria neste sábado (10), em São Sebastião, por questões de saúde. A apresentação será reagendada para uma nova data, já definida. A informação foi confirmada por meio de comunicado oficial divulgado às 18h37 deste sábado (10), nas redes sociais da artista.

De acordo com a nota, a decisão foi tomada seguindo orientação médica, priorizando a recuperação e o bem-estar da cantora, além de garantir a qualidade da apresentação ao público.