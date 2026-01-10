10 de janeiro de 2026
RODOVIA

Motociclista de 31 anos fica ferido em acidente na Rio-Santos

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Um acidente entre carro e moto deixou um motociclista de 31 anos ferido na rodovia Rio-Santos, em Caraguatatuba, neste sábado (10).

A Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada na tarde deste sábado para atender a um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta, na SP-055, na altura do km 97, no bairro Martim de Sá. A ocorrência foi registrada por volta das 17h.

No local, os bombeiros prestaram atendimento a um homem de 31 anos, que apresentava suspeita de fratura em um dos membros superiores. Após os primeiros socorros, a vítima foi imobilizada e encaminhada ao Hospital Stella Maris, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Após o atendimento, o local do acidente foi deixado sob responsabilidade do Policiamento Rodoviário. As causas do acidente não foram informadas.

