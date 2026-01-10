Um acidente entre carro e moto deixou um motociclista de 31 anos ferido na rodovia Rio-Santos, em Caraguatatuba, neste sábado (10).

A Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada na tarde deste sábado para atender a um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta, na SP-055, na altura do km 97, no bairro Martim de Sá. A ocorrência foi registrada por volta das 17h.