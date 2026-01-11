As forças públicas de segurança apreenderam 30.566 armas de fogo no Vale do Paraíba desde 2001, de acordo com a série histórica da SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública).
Apenas em 2025, a região registra 1.099 armas apreendidas entre janeiro e novembro, 7,64% a mais do que no mesmo período do ano anterior, que teve 1.021 apreensões de armas.
Nos últimos 10 anos, o Vale acumula a marca de 11.407 armas apreendidas, mantendo a média de três armas apreendidas por dia.
Nesse período, a região tornou-se a mais violenta do estado de São Paulo, com a maior taxa de vítimas de homicídios por 100 mil habitantes – 10,68 atualmente, quase o dobro da média estadual, de 5,66.
Na ‘capital da violência’, as polícias apreenderam 1.051 armas por ano na última década, em média, entre 2014 e 2024 – 2025 ainda não tem o registro do mês de dezembro. São três armas apreendidas por dia na região, segundo dados oficiais da SSP.
Após queda nos três anos anteriores, de 2020 a 2022, o número de armas apreendidas pelas forças de segurança voltou a subir em 2023, com 3,43% de aumento comparado a 2022 – 904 armas apreendidas contra 874.
Em 2024, o percentual de crescimento das apreensões de armas de fogo foi ainda maior: 22,68%, com 1.109 armas contra 904 em 2023.
Trata-se do maior número de armas retiradas de circulação desde 2019, quando o número chegou a 1.146. Na série histórica, o ano de 2003 marcou o recorde de apreensão de armas no Vale: 2.027 apreendidas.
Prisões
O número de prisões em toda a série histórica da SSP chegou a 207.480 no Vale, no período de janeiro de 2001 a novembro de 2025. O total ultrapassa a população de 36 das 39 cidades da região e fica atrás apenas de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí.
Em 2025, até novembro, a região contabiliza 9.497 prisões efetuadas, o que representa um aumento de 10% na comparação com as 8.623 prisões feitas no ano anterior, no mesmo período.
O ano deve terminar com o maior número de prisões desde 2019, ano que somou 9.932 pessoas presas na região. O recorde histórico foi de 9.992 prisões registradas em 2013.