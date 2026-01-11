As forças públicas de segurança apreenderam 30.566 armas de fogo no Vale do Paraíba desde 2001, de acordo com a série histórica da SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Apenas em 2025, a região registra 1.099 armas apreendidas entre janeiro e novembro, 7,64% a mais do que no mesmo período do ano anterior, que teve 1.021 apreensões de armas.