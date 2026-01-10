As forças públicas de segurança prenderam 10.590 infratores no Vale do Paraíba em 2025, de janeiro a novembro, número que representa 7% de aumento comparado ao mesmo período de 2024, quando 9.904 pessoas foram presas na região.

O número de presos no Vale em 11 meses do ano passado é superior à população de 15 cidades da região.