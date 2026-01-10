As forças públicas de segurança prenderam 10.590 infratores no Vale do Paraíba em 2025, de janeiro a novembro, número que representa 7% de aumento comparado ao mesmo período de 2024, quando 9.904 pessoas foram presas na região.
O número de presos no Vale em 11 meses do ano passado é superior à população de 15 cidades da região.
Do total de prisões, 6.478 pessoas foram presas em flagrante pelas polícias, enquanto 4.112 foram detidos durante o cumprimento de mandados de prisão determinados pela justiça. Os dados são da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.
O percentual de adolescentes apreendidos pelas forças de segurança foi ainda maior do que o dos adultos: 35% de crescimento no ano passado, de janeiro a novembro.
As polícias apreenderam 956 adolescentes, sendo 808 em flagrante e 148 por mandado, contra 708 detenções em 2024, que registrou 582 infratores apreendidos em flagrante e 126 por mandado.