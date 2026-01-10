Confira o gol de Esquerda, aos 40min do 2º tempo, que garantiu a vitória do São José por 1 a 0 sobre o Nacional (AM), na tarde deste sábado (10), em Guaratinguetá.

Com esse resultado, os Meninos da Águia se classificaram para a segunda fase da Copinha, depois de 19 anos. A equipe somou 7 pontos na primeira fase, com duas vitórias e um empate