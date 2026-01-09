Um empresário que estava desaparecido foi encontrado morto e enterrado no quintal de uma residência, na zona norte de Londrina (PR), nesta quinta-feira (8). O caso é investigado pela Polícia Civil como possível latrocínio.

O empresário Cassio Aparecido Lopez Aranda, de 46 anos, estava desaparecido desde a noite de quarta-feira (7), quando saiu de casa para negociar a compra de ouro. O corpo foi localizado após a polícia seguir pistas deixadas pelos suspeitos durante as investigações.