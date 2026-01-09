Um empresário que estava desaparecido foi encontrado morto e enterrado no quintal de uma residência, na zona norte de Londrina (PR), nesta quinta-feira (8). O caso é investigado pela Polícia Civil como possível latrocínio.
O empresário Cassio Aparecido Lopez Aranda, de 46 anos, estava desaparecido desde a noite de quarta-feira (7), quando saiu de casa para negociar a compra de ouro. O corpo foi localizado após a polícia seguir pistas deixadas pelos suspeitos durante as investigações.
Segundo a Polícia Civil, o último contato de Cassio com a família ocorreu por volta das 21h. Ele informou que iria até a região do bairro São Jorge para uma negociação em um local de reciclagem, mas deixou de responder mensagens e não retornou para casa.
Diante do desaparecimento, familiares acionaram a Polícia Militar e registraram a ocorrência. Durante a apuração, os investigadores identificaram movimentações bancárias suspeitas na conta do empresário após o sumiço. A partir dessas informações, os policiais chegaram até a residência do homem que teria recebido o valor transferido.
Investigação.
No endereço, os agentes encontraram o Honda Civic pertencente à vítima. Dois homens que estavam no local negaram envolvimento e disseram não conhecer o empresário. No entanto, a polícia analisou mensagens nos celulares dos suspeitos e encontrou conteúdos que indicavam orientações sobre como disfarçar a terra após enterrar um corpo.
Ao verificarem o quintal do imóvel, os policiais localizaram terra remexida e parte do corpo da vítima, com uma das mãos visível. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a escavação.
Corpo enterrado.
“Foi constatado que apenas a mão estava aparecendo. A terra estava bastante mole. A vítima estava de barriga para baixo, com as mãos para trás, sem estar amarradas. Havia uma fita no pescoço e um saco na cabeça, além de diversas lesões na região do crânio”, relatou o sargento Cavalcanti, do Corpo de Bombeiros.
Após a retirada do corpo, dois homens que estavam na residência foram detidos e encaminhados à delegacia da PCPR. Um terceiro suspeito foi preso posteriormente pela Guarda Municipal e também levado para prestar depoimento.