Dois trabalhadores foram resgatados da torre da caixa d’água da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dr. Thelmo de Almeida Cruz, na avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, na região central de Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência por volta das 13h55, os dois prestadores de serviço realizavam a pintura no interior da torre da caixa d’água e passaram mal enquanto trabalhavam em ambiente confinado.