LOCAL CONFINADO

Homens são resgatados em Jacareí após passar mal em torre de UPA

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Bombeiros resgataram as duas vítimas na torre da caixa d'água da UPA
Dois trabalhadores foram resgatados da torre da caixa d’água da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dr. Thelmo de Almeida Cruz, na avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, na região central de Jacareí.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência por volta das 13h55, os dois prestadores de serviço realizavam a pintura no interior da torre da caixa d’água e passaram mal enquanto trabalhavam em ambiente confinado.

As vítimas foram retiradas com segurança por meio de técnicas de salvamento em altura, empregadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros.

Um dos envolvidos, um homem de 25 anos, que monitorava o serviço e entrou no local para prestar auxílio, recusou atendimento médico. O outro homem, de 62 anos, foi avaliado e socorrido na própria UPA, após atendimento realizado pelo médico da USA Grau, que estava em apoio.

