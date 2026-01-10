O Guaratinguetá se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior sofrendo uma impiedosa goleada de 5 a 0 neste sábado (10) para o Juventude, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, no fechamento do grupo 21.
Desta maneira, o Corujão do Vale, sob comando do técnico Cesar Santiago, termina o torneio na lanterna da chave, sem nenhum ponto somado.
Além disso, o time gaúcho vai a 7 pontos e confirma a liderança e a classificação. Assim, o São José, que mais cedo venceu o Nacional, também tem 7 pontos, mas se classifica em segundo no saldo de gols.
Como foi o jogo
Em campo, o Guaratinguetá começou de forma desastrosa. Isso porque, aos 9min, o Juventude já abriu o marcador, em chute de Begliardi no canto esquerdo, livre de marcação: 1 a 0.
Para piorar, um minuto depois, a zaga do Corujão perdeu a bola e o atacante do Juventude ia ficar na cara do gol. Assim, Hiago fez falta, puxando a camisa do adversário, era o último homem e acabou expulso, aos 11min. Na cobrança, a bola ainda bateu no travessão.
Com um a menos, o Atlético Guaratinguetá sentiu ainda mais e, aos 16min, Lucas Fernandes tocou por cobertura, na saída do goleiro e fez 2 a 0 para os gaúchos.
E o jogo ficou fácil para os gaúchos: aos 20min, Lucas Fernandes acertou uma bomba da entrada da área e fez 3 a 0.
Amplamente superior, o time gaúcho marcou o quarto gol aos 38min, em cobrança de falta rasteira de Pedro Henrique. A bola passou por baixo do goleiro: 4 a 0.
No segundo tempo, o time gaúcho diminuiu o ritmo, até por conta da goleada já praticamente consumada. E, nos primeiros minutos, criou poucas chances de gol, enquanto o Guaratinguetá praticamente não atacava e buscava se defender para evitar um vexame maior.
Ainda assim, aos 14min, Luiz Eduardo avançou pela direita e bateu rasteiro, sem ângulo, para fazer 5 a 0 ao Juventude e fechar o placar, consumando a goleada sofrida pelo Atlético Guaratinguetá em casa.
Grupo 21 - Guaratinguetá
4 de janeiro 13h Atlético Guaratinguetá 0x2 Nacional-AM
4 de janeiro 15h15 Juventude 0x0 São José-SP
7 de janeiro 13h Atlético Guaratinguetá 1x2 São José-SP
7 de janeiro 15h15 Nacional-AM 0x3 Juventude
10 de janeiro 13h São José-SP 1x0 Nacional-AM
10 de janeiro 15h15 Atlético Guaratinguetá 0x5 Juventude