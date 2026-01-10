O Guaratinguetá se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior sofrendo uma impiedosa goleada de 5 a 0 neste sábado (10) para o Juventude, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, no fechamento do grupo 21.

Desta maneira, o Corujão do Vale, sob comando do técnico Cesar Santiago, termina o torneio na lanterna da chave, sem nenhum ponto somado.