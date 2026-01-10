Uma casa de dois andares foi atingida por um incêndio na tarde deste sábado (10), na região sul de São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas, que ameaçavam se propagar por toda a residência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo os bombeiros, o incêndio aconteceu por volta das 13h, na rua Manoel de Souza Peixoto, no bairro Parque Interlagos, zona sul de São José dos Campos.
No local, as equipes constataram fogo em um sobrado. As chamas foram controladas e o incêndio extinto, restando uma área atingida de aproximadamente 20 m². Após o combate, o imóvel foi deixado em segurança.
A Defesa Civil foi acionada para realizar vistoria técnica e avaliar as condições estruturais do imóvel. Não houve registro de vítimas. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.