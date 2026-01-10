Uma casa de dois andares foi atingida por um incêndio na tarde deste sábado (10), na região sul de São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas, que ameaçavam se propagar por toda a residência.

Segundo os bombeiros, o incêndio aconteceu por volta das 13h, na rua Manoel de Souza Peixoto, no bairro Parque Interlagos, zona sul de São José dos Campos.