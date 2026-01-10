10 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

FOGO EM RESIDÊNCIA

URGENTE: Sobrado é atingido por incêndio na região sul de S. José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas
Uma casa de dois andares foi atingida por um incêndio na tarde deste sábado (10), na região sul de São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas, que ameaçavam se propagar por toda a residência.

Segundo os bombeiros, o incêndio aconteceu por volta das 13h, na rua Manoel de Souza Peixoto, no bairro Parque Interlagos, zona sul de São José dos Campos.

No local, as equipes constataram fogo em um sobrado. As chamas foram controladas e o incêndio extinto, restando uma área atingida de aproximadamente 20 m². Após o combate, o imóvel foi deixado em segurança.

A Defesa Civil foi acionada para realizar vistoria técnica e avaliar as condições estruturais do imóvel. Não houve registro de vítimas. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.

