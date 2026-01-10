Um homem foi morto a tiros no bairro Parque das Rodovias, em Lorena, na noite de sexta-feira (9), de acordo com informações preliminares de autoridades locais. A vítima foi identificada apenas como Juvenal. O crime mobilizou equipes das forças de segurança e causou apreensão entre moradores da região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo relatos iniciais, o homem foi atingido por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, que isolou a área para a preservação da cena enquanto aguardava a chegada da perícia técnica.
A Polícia Civil também foi acionada para procedimentos de investigação. O caso deve ser formalmente registrado como homicídio.
Ainda não há confirmação oficial sobre a motivação do crime ou sobre a identidade completa da vítima. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre suspeitos, prisões ou possíveis testemunhas.
A população local é orientada a colaborar com informações relevantes que possam auxiliar nas investigações, que estão em andamento.
Violência
Lorena está na primeira colocação do ranking paulista da violência, com 34,18 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes nos últimos 12 meses. A cidade registrou 29 mortes nesse intervalo.
Com Lorena, a RMVale tem 6 das 10 cidades com a mais alta taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado de São Paulo, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.