Um homem foi morto a tiros no bairro Parque das Rodovias, em Lorena, na noite de sexta-feira (9), de acordo com informações preliminares de autoridades locais. A vítima foi identificada apenas como Juvenal. O crime mobilizou equipes das forças de segurança e causou apreensão entre moradores da região.

Segundo relatos iniciais, o homem foi atingido por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, que isolou a área para a preservação da cena enquanto aguardava a chegada da perícia técnica.