A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, morreu neste sábado (10) em Curitiba (PR). A notícia foi anunciada pelo marido dela, Lucas Borbas, em uma publicação no Instagram.
Ela ficou conhecida nas redes sociais por compartilhar a sua rotina de tratamento contra um linfoma de Hodgkin, doença descoberta aos 15 anos. A influenciadora paranaense deixa também um filho, Arthur, de um ano. Ser mãe era um dos sonhos que ela tinha mesmo enfrentando uma grave doença.
Isabel estava internada no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba. Em nota, o hospital afirmou que a morte ocorreu por complicações relacionadas a um transplante de medula óssea ao qual a jovem foi submetida no ano passado.
"A paciente encontrava-se em acompanhamento especializado e, nos últimos dias, apresentou piora clínica significativa associada a complicações inerentes ao procedimento de transplante, condição reconhecidamente complexa e de alto risco", afirma o texto.
Isabel foi diagnosticada com o câncer, que se desenvolve no sistema linfático, em 2021, quando tinha 15 anos. Desde então, começou a relatar em seu perfil as etapas dos tratamentos, assim como internações, perda de cabelos e transplantes. O perfil da influenciadora no Instagram acumula mais de 3,6 milhões de seguidores.
Recentemente, a influenciadora havia tentado uma última cartada contra a doença: um segundo transplante de medula, tendo o próprio pai como doador. No entanto, o retorno agressivo do tumor e complicações levaram ao seu falecimento.
Sonho de ser mãe
Isabel não queria ser lembrada apenas pela doença, mas pela forma como encarou a brevidade da vida. Em suas famosas “listas de sonhos”, ela destacava três desejos principais:
Ser mãe, realizado com o nascimento de Arthur;
Aproveitar cada momento, viajar e conhecer o mar;
Ser curada, experiência que afirmou ter sentido como um “vislumbre” em seus momentos de remissão.
Em uma de suas últimas transmissões, Isabel compartilhou uma reflexão profunda sobre como gostaria de ser recordada.
“Não tem problema se você realmente não venceu [a doença], mas pelo fato de encarar a situação você já é um vencedor. Quero deixar essa coragem, esse valor da vida.”