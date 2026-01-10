A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, morreu neste sábado (10) em Curitiba (PR). A notícia foi anunciada pelo marido dela, Lucas Borbas, em uma publicação no Instagram.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ela ficou conhecida nas redes sociais por compartilhar a sua rotina de tratamento contra um linfoma de Hodgkin, doença descoberta aos 15 anos. A influenciadora paranaense deixa também um filho, Arthur, de um ano. Ser mãe era um dos sonhos que ela tinha mesmo enfrentando uma grave doença.