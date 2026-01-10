O São José venceu o Nacional de Manaus por 1 a 0 na tarde deste sábado (10), na última rodada do grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Assim, a Águia do Vale está classificada para a segunda fase do torneio.

Com 7 pontos, o time da região, comandado pelo técnico Diego Daniel, assume a liderança e pode acabar a fase em primeiro. Na sequência, o Atlético Guaratinguetá entra em campo no outro jogo da chave, a partir das 15h15, contra o Juventude. Mas, o Corujão do Vale está eliminado, enquanto o Juventude, com 4 pontos, já está virtualmente classificado. O Nacional, com 3 pontos, está eliminado.