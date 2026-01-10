O São José venceu o Nacional de Manaus por 1 a 0 na tarde deste sábado (10), na última rodada do grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Assim, a Águia do Vale está classificada para a segunda fase do torneio.
Com 7 pontos, o time da região, comandado pelo técnico Diego Daniel, assume a liderança e pode acabar a fase em primeiro. Na sequência, o Atlético Guaratinguetá entra em campo no outro jogo da chave, a partir das 15h15, contra o Juventude. Mas, o Corujão do Vale está eliminado, enquanto o Juventude, com 4 pontos, já está virtualmente classificado. O Nacional, com 3 pontos, está eliminado.
E essa vitória também marca um momento histórico: desde 2007, a Águia do Vale não conseguia avançar à segunda fase da Copinha. Naquele ano, inclusive, chegou até às quartas de final e fez a melhor campanha de um time da região no torneio de base.
Na próxima fase, que será em jogo único e eliminatório, o São José espera a definição do grupo 22, com jogos à noite. E poderá até mesmo enfrentar o rival Taubaté, que ainda briga pela vaga.
Como foi o jogo
O primeiro tempo começou sob um forte calor em Guaratinguetá e, até por conta disso, o ritmo da partida foi mais lento nos primeiros minutos.
Mas, como o Nacional precisava do resultado, adotou uma postura mais ofensiva e foi para cima. Enquanto isso, os Meninos da Águia tinham que se defender para tentar explorar os contra-ataques.
O fato é que o time manauara não conseguia levar real perigo. Assim, o São José se manteve firme na defesa, sem sofrer pressão no início da partida.
Após os 30min, o Nacional cresceu e começou a chegar mais próximo da área da Águia, que não conseguia puxar os contra-ataques.
Aos 40min, veio o primeiro grande susto para a Águia. Em chute de fora da área, o Nacional quase marcou e a bola passou rasteira, à esquerda do goleiro Eduardo.
Antes do intervalo, o São José teve sua primeira chance aos 49min. Após cruzamento da direita, o atacante Marcão resvalou de cabeça e a bola passou à direita do goleiro do Nacional.
Segundo tempo
Após o intervalo, o Nacional voltou mais ofensivo, já que precisava vencer para avançar sem depender de tropeço do Juventude mais tarde. E o São José, novamente, não conseguia sair para os contra-ataques.
Por outro lado, o bom posicionamento defensivo da Águia não permitia ao time amazonense a levar real perigo. Mesmo com mais velocidade que no primeiro tempo, tinha dificuldades para entrar na defesa joseense.
Aos 25min, o Nacional teve sua melhor chance; após escanteio da esquerda, veio o desvio de cabeça e a bola passou à direita de Eduardo, com perigo.
Depois, com o passar do tempo, o time amazonense ficou mais nervoso. E a Águia, mesmo com um elenco repleto de atletas mais jovens, ia controlando as ações e tirando a correria do jogo, com maturidade.
E, aos 39min, o São José chegou com perigo em contra-ataque pela esquerda, que terminou com bola na trave. Contudo, a bola já havia saído pela linha de fundo no cruzamento e foi marcado o tiro de meta.
No entanto, aos 40min, veio o gol da Águia. Em chute de fora da área, Esquerda acertou uma bomba no ângulo direito do goleiro do Nacional: um golaço, que selou a vaga joseense.
Antes do final do jogo, o time amazonense ainda acertou o travessão e, na sequência, Eduardo fez uma defesa milagrosa.
Grupo 21 - Guaratinguetá
4 de janeiro 13h Atlético Guaratinguetá 0x2 Nacional-AM
4 de janeiro 15h15 Juventude 0x0 São José-SP
7 de janeiro 13h Atlético Guaratinguetá 1x2 São José-SP
7 de janeiro 15h15 Nacional-AM 0x3 Juventude
10 de janeiro 13h São José-SP 1x0 Nacional-AM
10 de janeiro 15h15 Atlético Guaratinguetá x Juventude