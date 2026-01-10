Conhecida na internet por compartilhar sua vida após o diagnóstico de câncer, a influenciadora Isabel Veloso, 19 anos, morreu neste sábado (10). Ela estava internada na UTI (Unidade de Tratamento Intensiva) do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, no Paraná, desde o dia 26 de novembro de 2025.

A influenciadora, que mobilizou mais de 3 milhões de seguidores ao compartilhar sua rotina com o câncer, enfrentava complicações severas após um segundo transplante de medula óssea.