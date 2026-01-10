A influenciadora Isabel Veloso, conhecida na internet por compartilhar sua vida após o diagnóstico de câncer, morreu aos 19 anos neste sábado (10). A jovem estava internada na UTI (Unidade de Tratamento Intensiva) do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, no Paraná, desde o dia 26 de novembro de 2025.
A influenciadora, que mobilizou mais de 3 milhões de seguidores ao compartilhar sua rotina com o câncer, enfrentava complicações severas após um segundo transplante de medula óssea. A notícia foi confirmada por seu marido, Lucas Borbas. Isabel deixa o filho Arthur, de apenas um ano, um sonho que ela conseguiu realizar mesmo sob prognósticos médicos adversos.
Diagnosticada com linfoma de Hodgkin aos 15 anos, Isabel viveu um ciclo de superações. Em 2024, após a notícia de que a doença era incurável e que teria poucos meses de vida, ela viu o tumor estabilizar, o que lhe permitiu viver momentos que considerava milagres: o casamento e a maternidade.
Recentemente, a influenciadora havia tentado uma última cartada contra a doença: um segundo transplante de medula, tendo o próprio pai como doador. No entanto, o retorno agressivo do tumor e complicações levaram ao seu falecimento.
Lista de sonhos
Isabel não queria ser lembrada apenas pela doença, mas pela forma como encarou a brevidade da vida. Em suas famosas “listas de sonhos”, ela destacava três desejos principais:
Ser mãe, realizado com o nascimento de Arthur;
Aproveitar cada momento, viajar e conhecer o mar;
Ser curada, experiência que afirmou ter sentido como um “vislumbre” em seus momentos de remissão.
Em uma de suas últimas transmissões, Isabel compartilhou uma reflexão profunda sobre como gostaria de ser recordada.
“Não tem problema se você realmente não venceu [a doença], mas pelo fato de encarar a situação você já é um vencedor. Quero deixar essa coragem, esse valor da vida.”