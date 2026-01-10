A influenciadora Isabel Veloso, conhecida na internet por compartilhar sua vida após o diagnóstico de câncer, morreu aos 19 anos neste sábado (10). A jovem estava internada na UTI (Unidade de Tratamento Intensiva) do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, no Paraná, desde o dia 26 de novembro de 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A influenciadora, que mobilizou mais de 3 milhões de seguidores ao compartilhar sua rotina com o câncer, enfrentava complicações severas após um segundo transplante de medula óssea. A notícia foi confirmada por seu marido, Lucas Borbas. Isabel deixa o filho Arthur, de apenas um ano, um sonho que ela conseguiu realizar mesmo sob prognósticos médicos adversos.