Isabel Veloso morreu neste sábado (10) aos 19 anos após complicações em decorrência de um câncer. A informação foi confirmada pelo pai da influenciadora, Joelson Veloso, que declarou: "Houve uma negligência muito grande por parte da hematologia, nós queremos uma resposta. A Isabel tinha vida, lutou bravamente. O que eu mais ouvi foi: não tem jeito". Ela estava internada desde novembro no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba.
Em nota enviada à revista Quem, o hospital informou que Isabel morreu "em decorrência de complicações relacionadas ao transplante de medula óssea (TMO)": "A paciente encontrava-se em acompanhamento especializado e, nos últimos dias, apresentou piora clínica significativa associada a complicações inerentes ao procedimento de transplante, condição reconhecidamente complexa e de alto risco, mesmo quando realizada sob rigorosos protocolos assistenciais".
A unidade de saúde também negou qualquer tipo de negligência e afirmou que "durante todo o período de internação, a paciente recebeu assistência integral, contínua e humanizada, com atuação multiprofissional e acompanhamento permanente das equipes de Hematologia, Medicina Intensiva, Infectologia, Enfermagem e demais especialidades envolvidas, sendo adotadas todas as medidas terapêuticas indicadas conforme as melhores evidências científicas e protocolos assistenciais vigentes".
"O Hospital Erasto Gaertner reafirma seu compromisso histórico com a excelência no cuidado oncológico, com a segurança do paciente e com a atuação ética, técnica e responsável em procedimentos de alta complexidade, como o transplante de medula óssea", concluiu a instituição em comunicado oficial.
Linfoma de Hodgkin
A influenciadora tinha sido diagnosticada com Linfoma de Hodgkin em 2021 e desde então compartilhava sua rotina com a doença nas redes sociais. Ela passou por um transplante de medula em outubro passado, e, nas últimas semanas, estava intubada na UTI. Isabel deixa o marido, Lucas Borbas, e um filho de 1 ano, Arthur, além dos pais, Miriam Kiekow e Joelson Veloso.
A influenciadora foi intubada pela primeira vez após uma crise de falta de ar na noite do dia 26 de novembro. Na ocasião, Lucas informou que Isabel estava com excesso de magnésio no sangue, havia parado de respirar e não estava saturando. Ela chegou a respirar por conta própria, mas a intubação foi necessária novamente em 4 de dezembro, quando Isabel desenvolveu uma pneumonia.
Natural do Paraná, Isabel descobriu que tinha um linfoma de Hodgkin aos 15 anos e, mostrava sua vida com o câncer nas redes sociais. Simpática e muito articulada, ela também fazia um trabalho de conscientização sobre a doença, e passou por quimioterapias, e um primeiro trasplante de medula óssea.
Em 2021 soube que o câncer era incurável -- Isabel interrompeu o tratamento, e decidiu realizar alguns sonhos, como se casar e ser mãe. Para a cerimônia de casamento, em abril de 2024, ela fez uma vaquinha on-line e transmitiu a união com Lucas em uma live.
* Com informações da revista Quem