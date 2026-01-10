Isabel Veloso morreu neste sábado (10) aos 19 anos após complicações em decorrência de um câncer. A informação foi confirmada pelo pai da influenciadora, Joelson Veloso, que declarou: "Houve uma negligência muito grande por parte da hematologia, nós queremos uma resposta. A Isabel tinha vida, lutou bravamente. O que eu mais ouvi foi: não tem jeito". Ela estava internada desde novembro no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba.

Em nota enviada à revista Quem, o hospital informou que Isabel morreu "em decorrência de complicações relacionadas ao transplante de medula óssea (TMO)": "A paciente encontrava-se em acompanhamento especializado e, nos últimos dias, apresentou piora clínica significativa associada a complicações inerentes ao procedimento de transplante, condição reconhecidamente complexa e de alto risco, mesmo quando realizada sob rigorosos protocolos assistenciais".