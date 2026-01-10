O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) afirmou neste sábado (10) que o guarda-vidas temporário envolvido em uma briga generalizada na Praia Grande, em Ubatuba, na quinta-feira (8), estava em seu “estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de suas atribuições funcionais”.

Na avaliação da corporação, ele “manteve conduta profissional, pautada pela legalidade mesmo diante da situação adversa”.